Subastan autos y motos en Ezeiza y ya se conoce cómo participar

El Banco Santander realizará una subasta de vehículos en Ezeiza el próximo 13 de agosto , con modalidad online y exhibición presencial de las unidades en el Polo Industrial Ezeiza, ubicado en la localidad de Tristán Suárez.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, a cargo del remate, la subasta comenzará a las 11.30 y se desarrollará de manera electrónica a través de la plataforma Agusti Subastas.

Entre las unidades que saldrán a remate figuran autos y motos de distintas marcas y modelos. El listado incluye una motocicleta Bajaj Rouser 200 modelo 2023 , con un precio base de $2.463.562,37 , además de:

Según el edicto, los vehículos serán ofrecidos en el estado en que se encuentran y la puesta en marcha de los motores se realizará de manera virtual. También se prevé que, si alguna unidad no alcanza su precio base, pueda ser rematada sin base al mejor postor.

Cómo participar de la subasta en Ezeiza

Quienes deseen revisar previamente las unidades podrán asistir a la exhibición los días 10, 11 y 12 de agosto, de 10 a 12 y de 14 a 17, en el Polo Industrial Ezeiza, sobre la Autopista Cañuelas, salida Tristán Suárez, kilómetro 41, Puente del Inca 2450 (Calle 15, Lote 5074).

Para participar será necesario abonar una seña de $160.000, que podrá pagarse mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Además, el comprador deberá afrontar una comisión del 10% sobre el valor de venta, junto con la tasa administrativa y el IVA correspondiente sobre esa comisión. Una vez aprobada la operación, el saldo restante deberá abonarse dentro de las 24 horas mediante efectivo o transferencia.

Gastos a cargo del comprador

Las personas que resulten adjudicatarias también deberán asumir los costos vinculados a la transferencia de la unidad, incluyendo las deudas por patentes, impuestos e infracciones, la verificación policial digital, el informe de dominio y el grabado de autopartes y cristales, según la normativa vigente.

El retiro del vehículo será con turno previo. En caso de que transcurran más de siete días desde la autorización sin concretar el retiro, deberán abonarse los gastos de estadía por guarda.