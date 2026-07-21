La familia del vecino de Fiorito detenido en Entre Ríos pide el peritaje de su celular

La familia de Adrián Gonzalo Gauna , el vecino de Villa Fiorito detenido en Paraná , Entre Ríos, por una causa vinculada al traslado de una encomienda con droga, renovó su pedido de justicia y aseguró que una pericia sobre el teléfono celular del acusado podría demostrar su inocencia.

"Necesitamos que abran su teléfono para que vean los mensajes y que se demuestre su inocencia", reclamó Lorena, la hermana del detenido, quien afirmó que la principal esperanza de la familia está puesta en el análisis del dispositivo secuestrado por la Justicia.

Fallo judicial. Sobreseyeron al joven detenido por una manifestación en contra de Javier Milei en Lomas

Polémico. Liberaron a un hombre en situación de calle que había sido detenido por robar

Según explicó, consideran que las conversaciones almacenadas en el celular permitirían reconstruir cómo fue convocado para retirar la encomienda y quién sería el verdadero responsable de la maniobra.

La mujer reiteró que su hermano, quien padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento médico, fue utilizado por otra persona. "Lo mandaron a buscar una encomienda, pero era droga. Le hicieron una cama", había denunciado anteriormente, y acusó a otro de sus hermanos como el verdadero culpable.

El vecino de Fiorito está detenido en Entre Ríos.

Además, insistió en que Adrián no comprendía la gravedad de la situación porque, según sostiene la familia, fue manipulado aprovechándose de su condición de salud. "Mi hermano tiene esquizofrenia y no tiene nada que ver. No sabía lo que hacía y mi otro hermano lo manipuló. Se abusaron de su discapacidad", afirmó.

Piden su traslado a Lomas de Zamora

Para los familiares, el peritaje del teléfono es una prueba determinante. Confían en que el contenido del celular permitirá identificar a la persona que organizó la operación y demostrar que Adrián solo cumplió un pedido sin conocer que la encomienda contenía estupefacientes.

Mientras esperan que avance esa medida de prueba, la familia también mantiene el pedido para que Adrián sea trasladado a Lomas de Zamora, ya que actualmente permanece detenido en Entre Ríos.

"Está muy lejos de nosotros y no podemos hacer nada. Él está medicado", lamentó Lorena, quien aseguró que la distancia dificulta el acompañamiento familiar y agrava la situación que atraviesa el detenido.