Banfield: Maipú amaneció con un pasacalle de agradecimiento para Nicolás Tagliafico

A todo Banfield se le infla el pecho al hablar de Nicolás Tagliafico, surgido de la inferiores del Taladro, y quien mejor representa a esta localidad en el mundo. En su regreso al país, el Club Banfield colgó un pasacalles en Maipú para darle la bienvenida: "Gracias @tagliafico3, orgullo de #Banfield".
Desde el comienzo de este ciclo exitoso de Scaloni, Tagliafico se convirtió en una de las fijas del plantel y en uno de los futbolistas que más confianza despierta en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en los momentos de mayor exigencia. No es casualidad: Tagliafico fue figura frente a España, anulando por completo a su marca, nada menos de Lamine Yamal, a lo largo de los 120 minutos. Terminó acalambrado, rengueando, pero no quiso salir del campo de juego.
El orgullo del Club Banfield
No es la primera vez que el club se pronuncia sobre el jugador durante este mundial. Después de la final, el Taladro posteó: "Eternamente agradecidos con este equipo por dejar todo hasta el final. Y muy orgullosos de @tagliafico3 , uno de nosotros que siempre deja el alma en la cancha y nos representa mejor que nadie".
Banfield también había compartido el momento en el que le regalaron una camiseta del Taladro, club "donde empezó a amar el fútbol", según sus propias palabras.
Lionel Scaloni se deshace en elogios cuando habla del jugador. Tras perder la final con España, remarcó: "Lo de Nico Tagliafico es lo que uno quiere para un jugador de la Selección Argentina. Hizo un partidazo y no quería salir. Eso es el ADN que lleva este equipo".
La FIFA, a los pies de Tagliafico
La FIFA se sacó el sombrero con el lateral izquierdo y lo eligió como el MVP de la Albiceleste en la definición, incluso por encima de Lionel Messi. Lo hizo a través de una nota publicada en el sitio web oficial. "Nicolás Tagliafico, la imagen de la entrega argentina", tituló el ente presidido por Gianni Infantino.
"Su imagen final en el campo de juego fue conmovedora, luchando cada pelota a pesar del malestar físico, corriendo hasta el silbatazo final. Jerarquía pura en el lateral izquierdo de un equipo que dejó la piel en la cancha. De perfil bajo y entrega alta, Tagliafico representó a la Selección Argentina con corazón", elogió la FIFA.