Banfield: Maipú amaneció con un pasacalle de agradecimiento para Nicolás Tagliafico

Actualmente en el Olympique de Lyon, Nicolás Tagliafico jugó formó parte de los planteles que disputaron las finales de la Copa América 2021, la Finalissima de 2022, la final del Mundial en Qatar y la Copa América 2024.

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Desde el comienzo de este ciclo exitoso de Scaloni, Tagliafico se convirtió en una de las fijas del plantel y en uno de los futbolistas que más confianza despierta en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en los momentos de mayor exigencia. No es casualidad: Tagliafico fue figura frente a España, anulando por completo a su marca, nada menos de Lamine Yamal, a lo largo de los 120 minutos. Terminó acalambrado, rengueando, pero no quiso salir del campo de juego.

No es la primera vez que el club se pronuncia sobre el jugador durante este mundial. Después de la final, el Taladro posteó: "Eternamente agradecidos con este equipo por dejar todo hasta el final. Y muy orgullosos de @tagliafico3 , uno de nosotros que siempre deja el alma en la cancha y nos representa mejor que nadie".

Banfield también había compartido el momento en el que le regalaron una camiseta del Taladro, club "donde empezó a amar el fútbol", según sus propias palabras.

Lionel Scaloni se deshace en elogios cuando habla del jugador. Tras perder la final con España, remarcó: "Lo de Nico Tagliafico es lo que uno quiere para un jugador de la Selección Argentina. Hizo un partidazo y no quería salir. Eso es el ADN que lleva este equipo".

La FIFA, a los pies de Tagliafico

La FIFA se sacó el sombrero con el lateral izquierdo y lo eligió como el MVP de la Albiceleste en la definición, incluso por encima de Lionel Messi. Lo hizo a través de una nota publicada en el sitio web oficial. "Nicolás Tagliafico, la imagen de la entrega argentina", tituló el ente presidido por Gianni Infantino.

"Su imagen final en el campo de juego fue conmovedora, luchando cada pelota a pesar del malestar físico, corriendo hasta el silbatazo final. Jerarquía pura en el lateral izquierdo de un equipo que dejó la piel en la cancha. De perfil bajo y entrega alta, Tagliafico representó a la Selección Argentina con corazón", elogió la FIFA.