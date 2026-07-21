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21 de julio de 2026
Sin vueltas.

Wanda Nara contó cómo reaccionó Mauro Icardi al robo en su casa de Milán

Wanda Nara dio fuertes detalles del robo que sufrió en su casa en las afueras de Milán, en presencia de sus hijos, y el rol que cumplió Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin paz.&nbsp;

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin paz. 

La conductora confirmó que le robaron ropa, joyas, objetos de valor y documentación. Mientras que también reveló qué le dijo Mauro Icardi cuando supo lo que pasó.

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En LAM, Pepe Ochoa habló con Wanda Nara y la conductora contó cómo reaccionaron los chicos ante el robo. "Se encerraron mis hijos solos cuando empezaron a ver que en la casa había gente que no conocían", contó la conductora.

"Tiene custodia allá, por eso le parece muy raro lo que pasó y quiere investigar. No sabe si hay alguien que miró para otro lado y sucedió, explicó el panelista de LAM.

La aclaración de Wanda Nara

Mientras que en DDM, Mauricio D'Alessandro dijo que el entorno de Mauro Icardi le habían comunicado que no le creían lo que había pasado.

Sobre eso, Pepe Ochoa contó la versión de Wanda Nara: "Eso que están diciendo es mentira, Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Pidió hablar él con el custodio nuestro".

En cuanto a cómo se enteró Wanda Nara de lo que había pasado en su mansión de Lago Di Como, Pepe Ochoa reveló: "A Wanda la llamó el custodio y una de sus hijas con el teléfono".

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