La reacción de Wanda Nara luego que Gustavo Méndez la tildara de "mufa"

Wanda Nara contra Gustavo Méndez.

Wanda Nara viajó a los Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina perdió ante España. Gustavo Méndez, sin nombrarla, la tildó de “mufa” en las redes sociales y se desató un fuerte cruce entre ambos

Gustavo Méndez, sin nombrarla directamente, publicó en su cuenta de X: “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos. ¿Sos mufa?”.

La respuesta de Wanda Nara. Wanda Nara se hizo cargo cargó contra el periodista con mensajes lapidarios. “No sé de quién hablas, bobo; fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de Pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. O no existís y tus causas no importan?”, disparó.

Además, sumó una referencia indirecta a Mauro Icardi, quien recientemente quedó libre del Galatasaray: “Se da el tupé de hablar de mí. Quiero pensar que no le pagan por hablar mal de mí. ¿O sí? De ser así su jefe está desempleado. Quizás por la mala prensa que ellos mismos hicieron. Era mejor pagar para que hablen bien de él y no mal de mí”.

La respuesta de Gustavo Méndez y el retruque de Wanda Nara Gustavo Méndez intentó defenderse en su cuenta de X, aclarando que nunca mencionó a Wanda Nara en su comentario sobre la “mufa”. Luego el periodista hizo su descargo en el programa de Moria Casán. Sin embargo, la empresaria redobló la apuesta: “Sos un violento. Llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas; guardá a tu abogado para tus causas penales que se te vienen. No lo hagas escribir al pedo. ¿A quién te referís con mufa entonces? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO”, escribió para cerrar la discusión.

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