viernes 17 de julio de 2026
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16 de julio de 2026
¿Qué onda?

Por qué Wanda Nara logró un beneficio tras la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

El Galatasaray de Turquía no le renovó contrato a Mauro Icardi y la mudanza del delantero puede generarle un beneficio a Wanda Nara.

Mauro Icardi contra Wanda Nara.

Mauro Icardi contra Wanda Nara.

Mauro Icardi finalizó su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, y aunque su representante, Elio Pino, negoció hasta último momento la duración de un año que le ofrecía el club y una rebaja del 40% de su sueldo, la situación no prosperó.

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El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene como uno de sus principales ejes a sus hijas, Isabella y Francesca. El futbolista reclama la restitución internacional de las niñas y sostiene que la conductora se las llevó de Turquía sin su autorización y de manera engañosa.

Nuevo escenario para Mauro Icardi.

Nuevo escenario para Mauro Icardi.

Mauro Icardi, complicado

En este ámbito, la periodista Naiara Vecchio contó cómo se beneficiará Wanda Nara con la situación que vive el delantero. “Galatasaray anunció la salida de Mauro Icardi. Si el jugador no trabaja y vive en Turquía, se cae el pedido de restitución internacional en dicho país”, escribió en sus redes sociales, confirmando que la conductora de MasterChef tiene un algo a favor en la contienda legal.

Ahora, tras su salida del Galatasaray, Mauro Icardi deberá definir cómo continuará su carrera profesional y en qué país buscará un nuevo destino. Mientras tanto, Isabella y Francesca tienen asegurada su continuidad junto a su madre en Buenos Aires, por lo que será el futbolista quien deberá seguir viajando para compartir tiempo con ellas.

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