Mauro Icardi le respondió Yanina Latorre: "Te pasaste de boca y de copas"

Mauro Icardi estalló en redes sociales y expresó su enojo con la información que difundió la conductora Yanina Latorre, quien días atrás había dado a entender que la China Suárez tuvo un romance con el piloto Franco Deambrosi, algo que el joven confirmó.

Días antes, la conductora había expuesto una pelea entre la pareja en un boliche de la Costanera con la modelo Ekaterina Ojeda como supuesta tercera en discordia.

Mientras que en Sálvese quien pueda, en América TV, Yanina Latorre reveló que la China Suárez y Mauro Icardi viajarían a Turquía en los próximos días, pero que para hacerlo, el futbolista debería demostrar que tiene un trabajo en el país. De no ser así, no se le permitiría la salida del país por ser deudor alimentario.

En la misma línea, la conductora reveló que Icardi presentó ante la Justicia que será “embajador de marca” de Cosmedica Clinic, una firma de cosmética capilar, con un contrato de tres meses de duración.

La respuesta de Mauro Icardi a Yanina Latorre

Luego de la información al aire, el futbolista volvió a apuntar contra la conductora y se burló de ella recordando la infidelidad de su pareja, Diego Latorre: "Aruzza (su apellido de soltera). Queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima", comenzó.

A su vez, puso en tela de juicio su credibilidad como periodista: "Fuiste la 'autora' como te describiste de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven".

Con un tono más acusador, amenazó con revelar información sobre la vida privada de Yanina Latorre: "Te sigo tirando data? Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca.... porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan?? Esto es solo data de color".

Sin parar allí, también expuso el viaje que tiene programado a Miami en un par de días, luego de dar a entender que su esposo tenía un amante en aquella ciudad: "Vamos a lo importante!!!!!!! Querés más? Si queres hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer. La primera pista es: Vecina. Mañana te sigo atendiendo Amoooooorrr".