Franco Deambrosi confirmó su romance con la China Suárez

El piloto Franco Deambrosi rompió el silencio y blanqueó su romance con la China Suárez sin dar fecha exacta de cuándo tuvo esa relación con la actriz. Lo confirmó luego de un tendal de rumores que comenzaron a circular.

"Es verdad. Pero soy de otro palo y no quiero quilombos. Pasó. Estuvimos", le dijo el piloto de Turismo Carretera a Paula Varela, en Intrusos, en América TV.

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Y luego agregó: "Me estaban volviendo loco por todos lados... En mi vida nunca tuve una relación... la gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia, parece".

Las palabras que le dijo el piloto a Paula Varela fueron haciendo referencia a que Yanina Latorre pone los hechos en fecha reciente y no habría sido así.

"Prefiero no dar detalle porque diga lo que te diga lo van a tomar para cualquier lado. Tampoco te voy a decir que no pasó nada. Creo que fui honesto con la historia que subí, mantuve el respeto", sentenció el joven dejando en claro que no es ningún tercero en discordia.

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Cuándo fue el romance

El romance habría sido en 2024, hace dos años, en tiempos que la China Suárez grabó la serie En El Barro. Pero la fecha no coincide con el romance entre la actriz y Mauro Icardi, que se inició en noviembre de ese año.

Franco Deambrosi es un piloto de Turismo Carretera de 26 años que en 2019 debutó en TC Pista Mouras, con un Dodge del equipo Alifraco Sport. En 2020 manejó un Ford del DON Racing.

En 2024 debutó en las TC Pista Pick Up en una Toyota Hilux del Giavedoni Sport. Un año después, el oriundo de Ituzaingó volvió al TC Pista luego de ausentarse doce meses, con un Chevrolet del Azar Motorsport.