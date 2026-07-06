lunes 06 de julio de 2026
Escribinos
6 de julio de 2026
Rescate emotivo.

La familia del Indio Solari compartió una foto inédita tomada antes de su muerte

Al cumplirse un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una foto muy emotiva a través de las redes sociales que fue tomada por su asistente.

indio-solari-2254750

A un mes del fallecimiento del Indio Solari, reconocida leyenda del rock argentina y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su familia compartió las últimas imágenes del artista horas antes de su triste final a través de las redes sociales.

A través de un posteo en las redes sociales oficiales del artista, actualmente manejadas por su esposa Virginia Mones Ruiz y el hijo que tenían en común Bruno, la familia recordó al cantante y le dedicó unas dulces palabras.

Lee además
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en vivo. 
Para agendar.

Ya sin el Indio, los Fundamentalistas sorprendieron con un anuncio
Karina cotra El Polaco.  video
Se picó.

Karina La Princesita salió al cruce de El Polaco: "No lo entiendo"

"Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito...V y B", decía el emotivo mensaje al cielo. En las mismas se puede ver al Indio Solari disfrutando de la tarde en el patio de su hogar en Parque Leloir, horas antes de su fallecimiento el pasado 5 de junio como consecuencia de un ACV hemorrágico.

La última foto del Indio Solari.

La última foto del Indio Solari.

El Indio Solari, retratado por un amigo

Las postales del artista fueron tomadas por Gastón Daus, amigo íntimo y asistente del artista por más de 30 años. En la postal se puede ver al músico luciendo sus característicos lentes oscuros y apoyándose en su bastón, en una imagen íntima que conmovió a miles de admiradores.

El posteo reúne miles de likes y comentarios de usuarios lamentando la pérdida de uno de los artistas más influyentes de la historia argentina.

El Indio Solari falleció el pasado 5 de junio en su domicilio de Parque Leloir. Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

Temas
Seguí leyendo

Ya sin el Indio, los Fundamentalistas sorprendieron con un anuncio

Karina La Princesita salió al cruce de El Polaco: "No lo entiendo"

Árbol llega a Temperley en la previa de una nueva edición de la Fiesta Petecos

Occhiato fue contundente por el conflicto legal con Flor Peña

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
franco deambrosi confirmo su romance con la china suarez video
¡Bomba!

Franco Deambrosi confirmó su romance con la China Suárez

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jeremías Acosta, en su primera pretemporada con el plantel profesional de Banfield.
Made in Guillón.

Jeremías Acosta disfruta de su primera pretemporada en Banfield