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6 de julio de 2026
Consejos.

Crecen las intoxicaciones y los incendios por calefaccionar: las advertencias de los Bomberos de Lomas

En plena ola de frío, en Lomas hubo muchos incendios y personas intoxicadas con el monóxido de carbono por desperfectos. Las pautas para evitar estos siniestros.

Cuartel Central de los Bomberos de Lomas.

Cuartel Central de los Bomberos de Lomas.

En pocas palabras

  • Bomberos de Lomas: Advirtieron sobre precauciones para calefaccionar el hogar en épocas de frío.
  • Prevención de accidentes: Indicaron pautas para evitar siniestros e intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Síntomas y contacto: Detallaron cómo actuar ante intoxicaciones y proporcionaron números de emergencia.
Resumen generado por Thinkindot AI

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora advirtieron sobre las precauciones necesarias para calefaccionar el hogar en estas épocas de frío. Varias pautas a tener en cuenta para evitar accidentes o intoxicaciones.

El invierno entró en su etapa más fuerte y las temperaturas bajan cada vez más. Las estufas, los calefactores y los aires acondicionados entran en juego para ayudar a soportar el frío. No obstante, manipular esos artefactos conlleva cierto peligro y muchas veces termina mal.

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En esta época, los Bomberos de Lomas suelen asistir a emergencias relacionadas a la calefacción. Cortocircuitos con estufas, accidentes con el gas, calderas que fallan, aires que se queman: todo termina en un incendio o, peor, en una intoxicación por monóxido de carbono.

"Siempre para esta época hay siniestros por el tema del frío", comentó a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi. Desde la institución dieron a conocer varias pautas para evitar accidentes y detectar posibles síntomas de intoxicación. En ese sentido, Liuzzi pidió "que la gente tome conciencia de todas esas cosas y ante cualquier necesidad llame a los bomberos".

Crecen los incendios por inconvenientes con la calefacción.

Crecen los incendios por inconvenientes con la calefacción.

Consejos para calefaccionar el hogar

  • Se recomienda utilizar solamente artefactos de tiro balanceado especialmente en ambientes poco ventilados.
  • Hacer revisar cada año los artefactos de calefacción por personal matriculado.
  • Alejar objetos que puedan quemarse a una distancia prudencial de nuestro artefacto de calefacción.
  • Cerrar llave de garrafas cuando estas no se utilicen.
  • No utilizar hornallas, horno ni fuego directo como medio de calefacción.
  • Nunca dejar estufas y calefactores sin supervisión.
  • No dejar velas sin supervisión antes de salir o irse a dormir.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?

  • Dolor de cabeza.
  • Náuseas/vómitos.
  • Mareos/cansancio.
  • Debilidad/Pérdida del conocimiento.

¿Cómo actuar ante estos síntomas?

  • Ventilar el ambiente.
  • Asistir a personas que necesiten ayuda y retirarlas del ambiente contaminado.
  • Contactar al sistema de emergencia o acudir al hospital.

Cómo contactar a los Bomberos de Lomas

  • 4243-2222
  • 4244-2222
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