Crecen las intoxicaciones y los incendios por calefaccionar: las advertencias de los Bomberos de Lomas

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora advirtieron sobre las precauciones necesarias para calefaccionar el hogar en estas épocas de frío. Varias pautas a tener en cuenta para evitar accidentes o intoxicaciones.
En plena ola de frío, en Lomas hubo muchos incendios y personas intoxicadas con el monóxido de carbono por desperfectos. Las pautas para evitar estos siniestros.
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora advirtieron sobre las precauciones necesarias para calefaccionar el hogar en estas épocas de frío. Varias pautas a tener en cuenta para evitar accidentes o intoxicaciones.
El invierno entró en su etapa más fuerte y las temperaturas bajan cada vez más. Las estufas, los calefactores y los aires acondicionados entran en juego para ayudar a soportar el frío. No obstante, manipular esos artefactos conlleva cierto peligro y muchas veces termina mal.
En esta época, los Bomberos de Lomas suelen asistir a emergencias relacionadas a la calefacción. Cortocircuitos con estufas, accidentes con el gas, calderas que fallan, aires que se queman: todo termina en un incendio o, peor, en una intoxicación por monóxido de carbono.
"Siempre para esta época hay siniestros por el tema del frío", comentó a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi. Desde la institución dieron a conocer varias pautas para evitar accidentes y detectar posibles síntomas de intoxicación. En ese sentido, Liuzzi pidió "que la gente tome conciencia de todas esas cosas y ante cualquier necesidad llame a los bomberos".