Siguen los problemas con Edesur en Lomas: hay vecinos sin luz y se incendió un transformador.

Un transformador de Edesur se prendió fuego en la esquina de Timoteo Gordillo y Las Tropas, en Budge. Además, según el ENRE, este lunes había 274 usuarios de Lomas de Zamora afectados por interrupciones del servicio eléctrico.

Los inconvenientes con el suministro eléctrico continúan generando preocupación en distintos barrios de Lomas de Zamora. Mientras persisten los reclamos por los reiterados cortes de luz, este lunes un transformador de Edesur se incendió en la intersección de Timoteo Gordillo y Las Tropas, entre Budge y Santa Marta, lo que obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

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El jefe del cuerpo de Bomberos, Gustavo Liuzzi, explicó a La Unión que "hicieron la prevención, vallaron la zona y apagaron los conductores eléctricos hasta que llegó la cuadrilla de Edesur a repararlo". El fuego se habría generado por una sobrecarga.

El operativo se extendió hasta que la empresa distribuidora pudo trabajar sobre la instalación afectada.

Ocurrió un incendio en Timoteo Gordillo y las Tropas, en Budge, donde explotó un transformador de Edesur. Asistieron los Bomberos y luego la cuadrilla de Edesur a repararlo. pic.twitter.com/WkHHaN2IPA — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 6, 2026 El video fue subido por GiftedLobster3004 al grupo de Facebook Lomas Conectado.

En paralelo, los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reflejaban este lunes que 274 usuarios de Lomas de Zamora permanecían sin suministro eléctrico. La localidad más afectada era Ingeniero Budge, con 163 usuarios sin servicio, seguida por Villa Centenario, con 87. También se registraban interrupciones en Villa Fiorito, con 19 usuarios afectados, y en Lomas de Zamora, con otros cinco.

La situación se suma al malestar que vienen manifestando vecinos de Lomas y otros distritos del sur del conurbano, quienes en los últimos días impulsaron distintos reclamos por los reiterados cortes de luz y las deficiencias en el servicio de Edesur, una problemática que se repite tanto en jornadas de altas temperaturas como durante el invierno.

Los usuarios afectados continúan reclamando una solución definitiva y mayores inversiones para evitar que las interrupciones del servicio vuelvan a repetirse.