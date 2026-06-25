Vecinos de Lomas y otros distritos se movilizan a Edesur por los reiterados cortes de luz

Vecinos y vecinas de distintos barrios de Lomas de Zamora y municipios de la región realizarán una movilización a partir de las 10 frente a las oficinas de Edesur ubicadas en Yrigoyen 9071, Lomas de Zamora, para reclamar por los reiterados cortes de energía eléctrica que afectan a miles de familias.

La movilización se produce luego del importante apagón registrado este miércoles 24 de junio, que dejó sin suministro eléctrico a más de 32 mil usuarios de la concesión de Edesur en distintos puntos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre las zonas afectadas se encuentran Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, San Vicente, Esteban Echeverría, Canning , Florencio Varela, Berazategui, Ezeiza y Quilmes.

La convocatoria fue impulsada por organizaciones vecinales y referentes comunitarios, entre ellos el exconcejal de Lomas, Claudio Morell , quien convocó a la comunidad a participar de la protesta para exigir respuestas y soluciones definitivas por parte de la empresa distribuidora.

Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Avellaneda fue el distrito más perjudicado e indicaron que la interrupción del suministro se originó por una falla en la red y aseguraron que cuadrillas técnicas trabajaban para restablecer el servicio de manera gradual.

Sin embargo, los vecinos sostienen que los problemas no son nuevos. Denuncian cortes frecuentes, oscilaciones de tensión y daños en electrodomésticos, además de las dificultades que generan las interrupciones del servicio en medio de las bajas temperaturas. "En varios barrios de Lomas se corta la luz 10 segundos y vuelve. Eso pasaba una sola vez de noche, hoy ya se corto y volvió más de 5 veces", comentó un usuario en Facebook. Una vecina del Barrio Obrero: "Nos están haciendo quemar los artefactos eléctricos cómo televisor, heladeras y todo los electrodomésticos terminan quemados: todo los día a las 19 horas comienzan apagones de 10-15 segundos".

El miércoles, un grupo de vecinos de Budge, Villa Albertina, Villa Amelia, Santa Marta y Santa Catalina, se concentró sobre Yrigoyen para reclamar los reiterados cortes de energía. La protesta derivó en algunos disturbios y, a partir de las 22 horas comenzaron restablecer el servicio. Además, los manifestantes también reclamaron el aumento de las boletas que superan los $100.000 en domicilios familiares.