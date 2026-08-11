martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
De madrugada.

Incendio en una casa de Temperley: las llamas destruyeron la planta alta

El fuego se desató durante la madrugada en una vivienda de dos plantas ubicada en La Calandria al 4700. Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

La casa de Temperley quedó destruida en la parte superior.

La casa de Temperley quedó destruida en la parte superior.

Un incendio se desató durante la madrugada de este martes en una vivienda de dos plantas de Temperley y provocó importantes daños en el sector superior de la propiedad, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3.30, en una casa ubicada sobre La Calandria al 4700, donde se desplegaron dos dotaciones con ocho bomberos a cargo del oficial inspector Sergio Fiz.

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Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora a La Unión, los efectivos recibieron un llamado que alertaba sobre el incendio y se dirigieron rápidamente hasta el domicilio, donde las llamas ya se habían desatado.

El incendio afectó la planta alta de la casa de Temperley

Al arribar, los bomberos comenzaron las tareas para controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores de la vivienda.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en Temperley.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en Temperley.

El fuego provocó daños principalmente en la planta alta de la casa, mientras que no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Por el momento, no trascendieron las causas que habrían provocado el incendio y se aguarda el resultado de las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego.

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