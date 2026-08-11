Incendio en una casa de Temperley: las llamas destruyeron la planta alta

Un incendio se desató durante la madrugada de este martes en una vivienda de dos plantas de Temperley y provocó importantes daños en el sector superior de la propiedad, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.
El fuego se desató durante la madrugada en una vivienda de dos plantas ubicada en La Calandria al 4700. Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.
Un incendio se desató durante la madrugada de este martes en una vivienda de dos plantas de Temperley y provocó importantes daños en el sector superior de la propiedad, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 3.30, en una casa ubicada sobre La Calandria al 4700, donde se desplegaron dos dotaciones con ocho bomberos a cargo del oficial inspector Sergio Fiz.
Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora a La Unión, los efectivos recibieron un llamado que alertaba sobre el incendio y se dirigieron rápidamente hasta el domicilio, donde las llamas ya se habían desatado.
Al arribar, los bomberos comenzaron las tareas para controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores de la vivienda.
El fuego provocó daños principalmente en la planta alta de la casa, mientras que no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.
Por el momento, no trascendieron las causas que habrían provocado el incendio y se aguarda el resultado de las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego.