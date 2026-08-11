Este miércoles hay paro universitario: el Gobierno de Javier Milei insiste con que es "político"

Paro universitario en todo el país.

Este miércoles, docentes encabezarán un paro nacional universitario por mejoras salariales y laborales, y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, el Gobierno nacional ratificó la convocatoria a la paritaria universitaria para el 1° de septiembre y cuestionó el paro.

Con respecto a las paritarias, a través del Ministerio de Capital Humano, la administración de Sandra Pettovello sostuvo que la mesa de negociación con los gremios docentes y no docentes fue fijada según el cronograma establecido. La cartera también afirmó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó dentro de la normativa vigente y en cumplimiento de las disposiciones judiciales.

En ese marco, el Gobierno cuestionó la medida de fuerza que se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. En el comunicado difundido este lunes, sostuvo que el paro tiene un “carácter político” y consideró que no existe un incumplimiento por parte del Estado nacional.

Cuáles son los reclamos del paro universitario La protesta fue ratificada la semana pasada por distintas organizaciones sindicales. Entre los principales planteos figuran:

Una recomposición de los salarios de docentes y no docentes.

El pago de una deuda que los gremios calculan en 28,5% hasta junio.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El envío de fondos para los gastos de funcionamiento.

La transferencia de un incremento del 20% destinado a ese concepto. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) confirmó su adhesión al paro universitario. Por su parte, Conadu Histórica anticipó una nueva protesta nacional de mayor extensión. Según informó el gremio, la medida se desarrollará desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

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