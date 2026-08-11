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Foo Fighters vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas

Foo Fighters regresa a la Argentina para presentarse el 25 de febrero de 2027 en River Plate. Será la quinta visita de la banda al país.

Foo Fighters retorna al país.&nbsp;

Foo Fighters retorna al país. 

Se trata de la quinta visita de la banda de rock liderada por el ex baterista de Nirvana Dave Grohl a la Argentina, donde tiene una enorme legión de seguidores.

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Sus shows anteriores fueron el debut en Quilmes Rock (River Plate, 2012), el Estadio Único de La Plata en 2015, el Estadio Vélez en 2018 y su última presentación en 2022, cuando encabezaron el cierre de Lollapalooza Argentina.

Foo Fighters vuelve a River Plate.

Foo Fighters vuelve a River Plate.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Foo Fighters

La preventa de entradas exclusiva para clientes MACRO VISA comenzará el martes 11 de agosto a las 10 y, como beneficio exclusivo de Concert Week (la semana de beneficios para shows impulsada por DF Entertainment), contará con 9 cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

Luego de finalizar Concert Week, los clientes MACRO VISA podrán comprar los tickets en hasta 6 cuotas sin interés. Mientras tanto, la venta general con cualquier medio de pago comenzará el 12 de agosto a las 10.

La única plataforma para comprar las entradas en todas las instancias de venta es All Access.

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