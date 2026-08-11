Foo Fighters vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas

Foo Fighters retorna al país.

Foo Fighters confirmó que regresa a la Argentina en una escala de su gira mundial Take Cover Tour. La banda se presentará en el Estadio de River Plate el 25 de febrero de 2027 y contará con Usted Señalemelo y Pacifica abriendo la noche.

Se trata de la quinta visita de la banda de rock liderada por el ex baterista de Nirvana Dave Grohl a la Argentina, donde tiene una enorme legión de seguidores.

Sus shows anteriores fueron el debut en Quilmes Rock (River Plate, 2012), el Estadio Único de La Plata en 2015, el Estadio Vélez en 2018 y su última presentación en 2022, cuando encabezaron el cierre de Lollapalooza Argentina.

Foo Fighters vuelve a River Plate. Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Foo Fighters La preventa de entradas exclusiva para clientes MACRO VISA comenzará el martes 11 de agosto a las 10 y, como beneficio exclusivo de Concert Week (la semana de beneficios para shows impulsada por DF Entertainment), contará con 9 cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

Luego de finalizar Concert Week, los clientes MACRO VISA podrán comprar los tickets en hasta 6 cuotas sin interés. Mientras tanto, la venta general con cualquier medio de pago comenzará el 12 de agosto a las 10. La única plataforma para comprar las entradas en todas las instancias de venta es All Access.

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