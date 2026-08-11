martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
Democracia.

Los estudiantes debatieron en el Concejo sus propuestas para mejorar Lomas

Estudiantes de escuelas primarias presentaron y debatieron proyectos en el Concejo Deliberante durante la primera sesión de Joven Parlamentario.

Los estudiantes debatieron en el Concejo sus propuestas para mejorar Lomas.

Los estudiantes debatieron en el Concejo sus propuestas para mejorar Lomas.

El intendente abrió la sesión de los alumnos

La sesión fue encabezada por el intendente Federico Otermín, quien estuvo a cargo de la apertura y presidió el encuentro junto a los alumnos. "Para nosotros es fundamental cuidar la democracia y transmitirles a los más jóvenes su importancia de cara a intentar construir entre todos un país mejor y eso empieza por casa", expresó.

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Además, Otermín señaló: "Nuestra patria es la Argentina y nuestra patria chica, nuestra pequeña república, es Lomas de Zamora, una tierra que tenemos que amar, cuidar y poner nuestro granito de arena para que sea un lugar más lindo y seguro, donde podamos vivir bien en comunidad".

Las escuelas de Lomas que participaron

Durante la jornada, estudiantes de la EEE Nº 504, la Escuela Primaria Nº 31 'Carlos Guido y Spano', la Escuela Primaria Nº 93 'Pedro José Martínez', la Escuela Ejército de los Andes, la Escuela Primaria Nº 91 'Antonio Mentruyt', el CPII Nº 1 y el Colegio Modelo Banfield ocuparon las bancas del recinto para presentar, debatir y votar iniciativas elaboradas previamente en sus escuelas junto a sus docentes.

El programa Joven Parlamentario busca fortalecer los valores democr&aacute;ticos a trav&eacute;s de una experiencia participativa.

El programa Joven Parlamentario busca fortalecer los valores democráticos a través de una experiencia participativa.

Las propuestas surgieron a partir de la identificación de necesidades y problemáticas de sus instituciones y barrios, con ejes vinculados a mejoras edilicias, el cuidado del ambiente, la convivencia escolar y acciones para fortalecer la vida en comunidad.

La sesión reprodujo el funcionamiento de un encuentro legislativo, permitiendo que los estudiantes asumieran el rol de concejales, defendieran sus iniciativas e intercambiaran ideas con sus pares en un ámbito de diálogo, escucha y construcción colectiva. Al finalizar la actividad, cada participante recibió un certificado en reconocimiento a su compromiso.

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