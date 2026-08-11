Escuelas de Lomas reciben operativos para cuidar la salud de los chicos

Los operativos de salud siguen llegando a las escuelas de Lomas de Zamora , donde el Municipio realiza controles a los alumnos con el objetivo de prevenir enfermedades y garantizar una buena calidad de vida.

En conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , el Programa de Salud Escolar Bonaerense tuvo una jornada en la Primaria N°18 de Albertina para evaluar y acompañar el desarrollo de niños y niñas de 1° grado. Un equipo interdisciplinario de profesionales se encargó de hacer chequeos pediátricos, evaluaciones de agudeza visual y controles odontológicos.

También hubo mediciones de peso y talla, revisión de las libretas sanitarias y aplicación de dosis de refuerzo del Calendario Nacional de Vacunación para completar el esquema inmunológico de los estudiantes. El operativo finalizó con un taller sobre nutrición con información sobre la importancia de tener hábitos alimentarios saludables.

Las familias recibieron una constancia firmada y sellada por los profesionales con el detalle de la evaluación y el estado de la vacunación. Este documento puede utilizarse para la realización de actividad física no competitiva y para personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . El Programa de Salud Escolar ya brindó controles a más de 500 estudiantes en lo que va del año.

El Municipio de Lomas también llevó adelante el quinto operativo de aptos físicos para auxiliares docentes. Más de 500 vecinos se acercaron a la Primaria N°1, donde se realizaron de forma gratuita un control con médico clínico, vacunación, medición de la agudeza visual y toma de tensión arterial, peso y talla.

Entregan anteojos gratuitos a vecinos de Lomas de Zamora

Más de 350 vecinos de Lomas tuvieron controles oftalmológicos a través de operativos organizados por el Municipio y el Gobierno de la Provincia durante los meses de junio y julio.

La última jornada del programa "Ver para Seguir Aprendiendo" se hizo en la Escuela Primaria de Adultos Nº702, donde entregaron 249 pares de anteojos a 160 estudiantes mayores de 50 años. Primero, los profesionales de salud hicieron un escaneo computarizado con tecnología de precisión para detectar rápidamente cualquier dificultad de enfoque o vicio de refracción. Luego realizaron el tradicional test de lectura de carteles para evaluar la agudeza visual desde lejos y obtener un diagnóstico claro y completo del estado óptico de cada alumno.

Por último, se llevó adelante la confección y la entrega de los anteojos recetados en forma gratuita para quienes los necesitaban. "Estoy haciendo el segundo año de primaria, me falta un año más para recibirme y después poder seguir con la secundaria. Es importante recibir este tipo de atención porque hay muchas personas mayores que no lo podemos hacer de forma particular y hay obras sociales que ya casi no nos cubren", destacó Vicenta Malaspina, una de las estudiantes beneficiadas.