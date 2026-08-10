Brindan clases gratuitas de ajedrez para todos los niveles en la UNLZ

Las clases se dictan todos los lunes de 17.30 a 20.30 en el buffet de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ.

Con una simple inscripción online se puede participar de las clases de ajedrez que se dictan todos los lunes a las 17.30 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) con el objetivo que los interesados puedan aprender o perfeccionarse en el deporte.

La iniciativa está dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNLZ. No hay edad ni otro requisito previo para poder participar de las clases que arrancan a las 17.30 y concluyen alrededor de las 20.30.

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Con el objetivo de atraer al público de la universidad es que las clases se dictan en el primer piso de la facultad de Ingeniería donde está el buffet y es una iniciativa de la secretaría de Deportes de la UNLZ, pero se dicta en la Facultad de Ingeniería.

Toda la comunidad de la universidad puede sumarse a la alternativa que invita a poner en marcha el aprendizaje del juego de mesa y estrategia para dos jugadores que se disputa en un tablero cuadriculado de 64 casillas. Es para iniciales y los que ya sepan jugar, van a tener la posibilidad de participar y representar a la universidad en diferentes torneos, según adelantaron.

Los que se inscriban van a contar con un profesor que se encargará de ayudar a cada participante que tendrá que controlar 16 piezas con movimientos únicos. El objetivo principal es acorralar al rey rival hasta una posición ineludible de captura, conocida como jaque mate.

Los que deseen ser parte sólo deben entrar al siguiente link y llenar el formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/

También pidieron que se comparta la información con aquellas personas que les pueda interesar participar de estas clases que son gratuitas.

Una Facultad que quiere seguir creciendo

Entre todas las alternativas que brinda la Facultad de Ingeniería informaron que el crecimiento de sus estudiantes es lo que más importa. Por eso, continúan haciendo un seguimiento de esos egresados y en los últimos datos publicaron porcentajes muy valioso respecto a los trabajos en los que se están desempeñando.

A través de una campaña de actualización de datos del programa "Sigamos Vinculados" es que siguen conociendo el recorrido profesional de quienes se formaron en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ.

Esos datos salen de los mismos egresados que llenando un formulario dan a conocer donde se desempeñan. "Ya tenemos datos actualizados de algunos de los principales ámbitos en los que hoy desarrollan su carrera: en gestión de proyectos hay un 29%, en logística y Supply Chain un 19%, en producción un 19%, en comercial y Compras 17%, calidad un 16% y mantenimiento un 15%", detallaron desde el área de informes de la facultad.

"Cada respuesta nos ayuda a comprender mejor el perfil de nuestra comunidad graduada y a impulsar nuevas propuestas de formación, vinculación y desarrollo profesional", aseguraron desde la facultad e invitaron a sus egresados a actualizar sus datos para formar parte de la historia de la Facultad.

Para actualización de los datos entrar en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e