Comenzó el juicio contra Pity Álvarez por un homicidio cometido en 2018

El juicio oral contra Pity Álvarez comenzó este lunes en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El músico enfrenta cargos por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Al exlíder de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados le atribuyen dos causas. La primera es de 2018 y es por el homicidio agravado de Cristian Maximiliano Díaz. La segunda corresponde a un hecho ocurrido en 2016 y es por probación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas a su mánager, Claudia Crespo, y a su amiga Florencia Batalla.

El juez Gustavo Goerner le habló a Pity Álvarez y le explicó que le van a formular la acusación. Ante esto, el músico de rock argentino asintió escuetamente: “De acuerdo”.

El presidente del tribunal le indica que puede declarar o no. “Si usted decide no declarar, no hay problema. Puede hacerlo más adelante, las veces que lo crea conveniente para su defensa”. Consultado sobre si iba a declarar, el músico respondió: “Más adelante”.

Pity Álvarez, a juicio.

Cuando le preguntaron si recordaba su número de DNI, dijo que no. Tampoco supo decir su domicilio anterior; solo el actual. Al responder sobre su estado de salud, mencionó que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera, por lo que toma medicación todos los días.

Luego fue consultado sobre consumos problemáticos y sostuvo: “Tal vez sí. Muy adicto a la pasta base. Por decisión propia no consumo desde el 92. Coqueteo con la marihuana, pero nada más”.

“Tengo una cuenta de billetera virtual donde mi hermana me deposita dinero cuando lo necesito, cada dos o tres días, y solamente eso es lo que puedo usar. Alguna que otra compra que hago se la aviso a ella y ella me la paga por sus medios”, explicó.

El debate será los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre desde las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de Capital Federal, donde se esperan que 70 testigos declaren.