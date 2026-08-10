Temperley recibió una oferta por el defensor Oswaldo Pacheco

El defensor Oswaldo Pacheco podría salir de Temperley si prospera la oferta que envió Deportivo Cali , club interesado en sus servicios. El club colombiano propuso las condiciones del posible traspaso, aunque no brindó detalles económicos. Es uno de los apuntados para reforzar al equipo vallecaucano.

La operación llevada adelante por el club Azucarero se ha estructurado bajo una fórmula de préstamo con cargo y opción de compra. Según medios colombianos, Oswaldo Pacheco asoma como la solución aérea que el cuerpo técnico necesita con urgencia. De ahí el interés mostrado por Rafael Dudamel.

El central colombiano, oriundo de La Guajira, agarró continuidad en Temperley en esta temporada de la Primera Nacional bajo la conducción técnica de Nicolás Domingo , luego de préstamos en Deportivo Riestra, Fénix y Liniers. Con la camiseta del Gasolero lleva disputados 16 partidos, brindando una asistencia.

En la 8º fecha, frente a Ferro Carril Midland, sumó sus primeros minutos desde el banco de suplente. Y, dos jornadas después, arrancó como titular ante Colegiales completando los 90 minutos de los restantes partidos hasta este último fin de semana en la derrota contra Atlanta en Villa Crespo.

Oswaldo Pacheco se convirtió en uno de los estandartes de la defensa de Temperley complementándose con Valentín Aguiñagalde, luego de varias pruebas que realizó Nicolás Domingo hasta dar con la pareja de centrales.

Se espera la respuesta del Gasolero

Por ahora, desde 9 de Julio 360 se analiza la propuesta enviada por Deportivo Cali, que suma seis puntos en tres partidos de la Liga BetPlay.

La propuesta del cuadro Verdiblanco le abre las puertas a Oswaldo Pacheco para debutar a los 25 años en la Primera División de su país natal, después de su arribo a Turdera en 2020, en tiempos de pandemia, hasta que Walter Perazzo lo subió a entrenar con el plantel profesional.

Vale aclarar que los clubes que transfieran o cedan a un futbolista al exterior con fecha posterior al 31 de julio tienen habilitado un plazo excepcional de inscripción que se extiende hasta el miércoles 2 de septiembre de 2026.

En este mercado de pases invernal, Temperley sumó dos refuerzos, uno de ellos el marcador central Iago Iriarte, procedente de Juan Pablo II, de Perú, y formado en Tristán Suárez, que todavía no sumó minutos en el Gasolero..