domingo 09 de agosto de 2026
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9 de agosto de 2026
En Villa Crespo.

Temperley perdió ante Atlanta sobre el final y retrocedió en las posiciones de la Primera Nacional

Sobre el final, Atlanta se llevó el triunfo ante Temperley con gol de penal de Nicolás Previtalli. De esta manera, Temperley cayó agónicamente en Villa Crespo.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley cayó ante Atlanta en Villa Crespo.

Temperley cayó ante Atlanta en Villa Crespo.

Temperley cayó ante Atlanta en Villa Crespo.

Temperley cayó ante Atlanta en Villa Crespo.

Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.

Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.

Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.

Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.

El homenaje de Atlanta para la familia Messi.

El homenaje de Atlanta para la familia Messi.

El homenaje de Atlanta para la familia Messi.

El homenaje de Atlanta para la familia Messi.

Temperley visita a Atlanta en Villa Crespo en un duelo de candidatos.

Temperley visita a Atlanta en Villa Crespo en un duelo de candidatos.

Temperley visita a Atlanta en Villa Crespo en un duelo de candidatos.

Temperley visita a Atlanta en Villa Crespo en un duelo de candidatos.

Temperley sufrió una derrota dolorosa ante Atlanta sobre el final

Por la fecha 24 de la Primera Nacional, Temperley no pudo aguantar el empate y terminó cayendo por la mínima diferencia tras un penal ejecutado por Nicolás Previtali a los 42 minutos del segundo tiempo.

El fútbol suele ser un deporte de detalles, de momentos y de máxima concentración. Temperley lo pagó de la manera más dolorosa en su visita a Villa Crespo. En un encuentro sumamente parejo, trabado y con pocas luces futbolísticas, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires se volvió con las manos vacías tras cometer un error en el epílogo que le costó el partido.

Desde el pitazo inicial del árbitro Daniel Zamora, quedó claro que ninguno de los dos equipos arriesgaría de más. La fricción en el mediocampo y las defensas bien plantadas anularon cualquier intento de juego asociado. El apuro y el nerviosismo se apoderaron del trámite rápido. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Facundo Krüger ya corría condicionado tras recibir una tarjeta amarilla en la visita, algo que también le ocurriría diez minutos después a Tomás Castro Ponce en el dueño de casa. Con aproximaciones estériles y nulas situaciones claras de gol, los primeros 45 minutos se diluyeron en un chato cero a cero.

En el complemento, la tónica del partido no varió demasiado. El DT del Celeste intentó mover algunas piezas para buscar mayor profundidad, pero el bloque defensivo de Atlanta se mostró sólido. El empate parecía ser el destino inevitable de la tarde; un resultado que, si bien no era el ideal para las aspiraciones de prenderse arriba, al menos le permitía a Temperley sumar en una cancha históricamente complicada.

Sin embargo, a los 42 minutos llegó el golpe letal. Una desatención en el área de Temperley derivó en la pena máxima sancionada por Zamora. Nicolás Previtali se paró frente a la pelota y, con total frialdad, cambió el penal por gol para desatar la locura de la parcialidad local.

En los instantes finales, el Gasolero intentó empujar con más orgullo que fútbol, pero el tiempo reglamentario y la adición se consumieron velozmente sin poder torcer la historia.

Con esta derrota por 1 a 0, Temperley encadena su segunda caída consecutiva y se ve obligado a rearmarse rápidamente. Deberá corregir los errores de cara a la próxima jornada para no poner en riesgo su lugar dentro de los puestos de clasificación al Reducido. Se viene Los Andes en el clásico en el Alfredo Beranger en otro encuentro crucial.

Final del partido

Temperley perdió 1 a 0 con Atlanta en la fecha 24 de la Primera Nacional.

¡¡¡¡GOOOOOL DE ATLANTA!!!

Nicolás Previtalli puso el 1 a 0 para Atlanta sobre el final ante Temperley.

Penal para Atlanta

Oswaldo Pacheco tocó la pelota con la mano en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.

Temperley tuvo la más clara del partido

Luego de un lateral de Pedro Souto, la pelota le quedó a Marcos Echeverría, quien de media vuelta no pudo vencer a Francisco Rago.

¿Fue penal para Temperley?

Pedro Souto quedó mano a mano con Francisco Rago y acusó una infracción del arquero. El árbitro Daniel Zamora no sancionó la pena máxima.

Otra vez Atlanta cerca del primero

Alejandro Quintana probó con un remate y su disparo se fue cerca del primer palo de Lisandro Morrone.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Atlanta y Temperley los segundos 45 minutos.

Final del primer tiempo

Atlanta y Temperley empatan 0 a 0 por la fecha número 24 de la Zona B de la Primera Nacional.

Baja sensible en Temperley

Facundo Krugger abandonó la cancha lesionado e ingresó en su lugar Marcos Echeverría. Una baja de peso en ofensiva para el Gasolero.

Atlanta llega pero no concreta

Otra vez Tomás Castro Ponce encaró y remató de afuera del área pero su disparo se fue desviado. Atlanta sigue siendo más que Temperley.

Otra vez llegó Atlanta y hace méritos para ganarlo

En un contragolpe perfecto apareció Tomás Castro Ponce por atrás de todos y Lisandro Morrone volvió a salvar a Temperley.

Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.

Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.

Se salvó Temperley

Luego de un córner desde la izquierda, apareció Alejandro Quintana y las manos mágicas de Lisandro Morrone evitaron el primero de Atlanta. El partido sigue 0 a 0.

Avisa Temperley

Cuando Atlanta es un poco más que Temperley, el Gasolero respondió con un ataque en profundidad a través de Facundo Krugger. El arquero Francisco Rago contuvo sin problemas.

Primera advertencia para Temperley

Una buena habilitación dejó a Federico Álvarez mano a mano con Lisandro Morrone, pero el delantero de Atlanta chocó con el uno de Temperley. Primera de riesgo para el local.

Comenzó el partido

Ya juegan Atlanta y Temperley en Villa Crespo.

El homenaje de Atlanta para la familia Messi.

El homenaje de Atlanta para la familia Messi.

Ya se viene Atlanta ante Temperley

Atlanta: Francisco Rago; Gustavo Mendoza, Patricio Ostachuk, Leonel Galeano, Dylan Argüello; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Braian Rivero; Jeremías Rodríguez Puch, Federico Álvarez y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz y Franco Benítez; Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krugger. DT: Nicolás Domingo.

Estadio: León Kolbowsky

Árbitro: Daniel Zamora

TV: LPF Play

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