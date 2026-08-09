Temperley perdió ante Atlanta sobre el final y retrocedió en las posiciones de la Primera Nacional

Temperley sufrió una derrota dolorosa ante Atlanta sobre el final

Por la fecha 24 de la Primera Nacional, Temperley no pudo aguantar el empate y terminó cayendo por la mínima diferencia tras un penal ejecutado por Nicolás Previtali a los 42 minutos del segundo tiempo.

El fútbol suele ser un deporte de detalles, de momentos y de máxima concentración. Temperley lo pagó de la manera más dolorosa en su visita a Villa Crespo. En un encuentro sumamente parejo, trabado y con pocas luces futbolísticas, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires se volvió con las manos vacías tras cometer un error en el epílogo que le costó el partido.

Desde el pitazo inicial del árbitro Daniel Zamora, quedó claro que ninguno de los dos equipos arriesgaría de más. La fricción en el mediocampo y las defensas bien plantadas anularon cualquier intento de juego asociado. El apuro y el nerviosismo se apoderaron del trámite rápido. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Facundo Krüger ya corría condicionado tras recibir una tarjeta amarilla en la visita, algo que también le ocurriría diez minutos después a Tomás Castro Ponce en el dueño de casa. Con aproximaciones estériles y nulas situaciones claras de gol, los primeros 45 minutos se diluyeron en un chato cero a cero.

En el complemento, la tónica del partido no varió demasiado. El DT del Celeste intentó mover algunas piezas para buscar mayor profundidad, pero el bloque defensivo de Atlanta se mostró sólido. El empate parecía ser el destino inevitable de la tarde; un resultado que, si bien no era el ideal para las aspiraciones de prenderse arriba, al menos le permitía a Temperley sumar en una cancha históricamente complicada.

Sin embargo, a los 42 minutos llegó el golpe letal. Una desatención en el área de Temperley derivó en la pena máxima sancionada por Zamora. Nicolás Previtali se paró frente a la pelota y, con total frialdad, cambió el penal por gol para desatar la locura de la parcialidad local.

En los instantes finales, el Gasolero intentó empujar con más orgullo que fútbol, pero el tiempo reglamentario y la adición se consumieron velozmente sin poder torcer la historia.

Con esta derrota por 1 a 0, Temperley encadena su segunda caída consecutiva y se ve obligado a rearmarse rápidamente. Deberá corregir los errores de cara a la próxima jornada para no poner en riesgo su lugar dentro de los puestos de clasificación al Reducido. Se viene Los Andes en el clásico en el Alfredo Beranger en otro encuentro crucial.