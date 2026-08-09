Temperley perdió ante Atlanta sobre el final y retrocedió en las posiciones de la Primera Nacional

Temperley sufrió una derrota dolorosa ante Atlanta sobre el final
Por la fecha 24 de la Primera Nacional, Temperley no pudo aguantar el empate y terminó cayendo por la mínima diferencia tras un penal ejecutado por Nicolás Previtali a los 42 minutos del segundo tiempo.
El fútbol suele ser un deporte de detalles, de momentos y de máxima concentración. Temperley lo pagó de la manera más dolorosa en su visita a Villa Crespo. En un encuentro sumamente parejo, trabado y con pocas luces futbolísticas, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires se volvió con las manos vacías tras cometer un error en el epílogo que le costó el partido.
Desde el pitazo inicial del árbitro Daniel Zamora, quedó claro que ninguno de los dos equipos arriesgaría de más. La fricción en el mediocampo y las defensas bien plantadas anularon cualquier intento de juego asociado. El apuro y el nerviosismo se apoderaron del trámite rápido. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Facundo Krüger ya corría condicionado tras recibir una tarjeta amarilla en la visita, algo que también le ocurriría diez minutos después a Tomás Castro Ponce en el dueño de casa. Con aproximaciones estériles y nulas situaciones claras de gol, los primeros 45 minutos se diluyeron en un chato cero a cero.
En el complemento, la tónica del partido no varió demasiado. El DT del Celeste intentó mover algunas piezas para buscar mayor profundidad, pero el bloque defensivo de Atlanta se mostró sólido. El empate parecía ser el destino inevitable de la tarde; un resultado que, si bien no era el ideal para las aspiraciones de prenderse arriba, al menos le permitía a Temperley sumar en una cancha históricamente complicada.
Sin embargo, a los 42 minutos llegó el golpe letal. Una desatención en el área de Temperley derivó en la pena máxima sancionada por Zamora. Nicolás Previtali se paró frente a la pelota y, con total frialdad, cambió el penal por gol para desatar la locura de la parcialidad local.
En los instantes finales, el Gasolero intentó empujar con más orgullo que fútbol, pero el tiempo reglamentario y la adición se consumieron velozmente sin poder torcer la historia.
Con esta derrota por 1 a 0, Temperley encadena su segunda caída consecutiva y se ve obligado a rearmarse rápidamente. Deberá corregir los errores de cara a la próxima jornada para no poner en riesgo su lugar dentro de los puestos de clasificación al Reducido. Se viene Los Andes en el clásico en el Alfredo Beranger en otro encuentro crucial.
Final del partido
Temperley perdió 1 a 0 con Atlanta en la fecha 24 de la Primera Nacional.
¡¡¡¡GOOOOOL DE ATLANTA!!!
Nicolás Previtalli puso el 1 a 0 para Atlanta sobre el final ante Temperley.
"Nicolás Previtali"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Por el gol del jugador de Atlanta ante Temperley. https://t.co/526lC4imE7 pic.twitter.com/c0kDWKzqhK
Penal para Atlanta
Oswaldo Pacheco tocó la pelota con la mano en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.
"Oswaldo Pacheco"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Por el insólito penal del jugador de Temperley ante Atlanta. pic.twitter.com/Wc35ZVj1Re
Temperley tuvo la más clara del partido
Luego de un lateral de Pedro Souto, la pelota le quedó a Marcos Echeverría, quien de media vuelta no pudo vencer a Francisco Rago.
¿Fue penal para Temperley?
Pedro Souto quedó mano a mano con Francisco Rago y acusó una infracción del arquero. El árbitro Daniel Zamora no sancionó la pena máxima.
Otra vez Atlanta cerca del primero
Alejandro Quintana probó con un remate y su disparo se fue cerca del primer palo de Lisandro Morrone.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Atlanta y Temperley los segundos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Atlanta y Temperley empatan 0 a 0 por la fecha número 24 de la Zona B de la Primera Nacional.
Baja sensible en Temperley
Facundo Krugger abandonó la cancha lesionado e ingresó en su lugar Marcos Echeverría. Una baja de peso en ofensiva para el Gasolero.
Atlanta llega pero no concreta
Otra vez Tomás Castro Ponce encaró y remató de afuera del área pero su disparo se fue desviado. Atlanta sigue siendo más que Temperley.
Otra vez llegó Atlanta y hace méritos para ganarlo
En un contragolpe perfecto apareció Tomás Castro Ponce por atrás de todos y Lisandro Morrone volvió a salvar a Temperley.
Atlanta tuvo las más claras en el primer tiempo para doblegar a Temperley pero chocó con Lisandro Morrone.
Se salvó Temperley
Luego de un córner desde la izquierda, apareció Alejandro Quintana y las manos mágicas de Lisandro Morrone evitaron el primero de Atlanta. El partido sigue 0 a 0.
Avisa Temperley
Cuando Atlanta es un poco más que Temperley, el Gasolero respondió con un ataque en profundidad a través de Facundo Krugger. El arquero Francisco Rago contuvo sin problemas.
Primera advertencia para Temperley
Una buena habilitación dejó a Federico Álvarez mano a mano con Lisandro Morrone, pero el delantero de Atlanta chocó con el uno de Temperley. Primera de riesgo para el local.
Comenzó el partido
Ya juegan Atlanta y Temperley en Villa Crespo.
El homenaje de Atlanta para la familia Messi.
Ya se viene Atlanta ante Temperley
Atlanta: Francisco Rago; Gustavo Mendoza, Patricio Ostachuk, Leonel Galeano, Dylan Argüello; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Braian Rivero; Jeremías Rodríguez Puch, Federico Álvarez y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.
¡ASÍ FORMAMOS ANTE TEMPERLEY! #SomosAtlanta pic.twitter.com/aLbk7rfrLn— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) August 9, 2026
Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz y Franco Benítez; Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krugger. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para enfrentar a Atlanta por la fecha 24 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/W6jA3QspFJ— Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 9, 2026
Estadio: León Kolbowsky
Árbitro: Daniel Zamora
TV: LPF Play