El desahogo de Jorge Vivaldo tras el triunfo de Brown de Adrogué: "Ahora hay que sostener la racha"

Brown de Adrogué sumó mucho más que tres puntos este sábado en el Lorenzo Arandilla. Por la fecha 29 de la Primera B , el conjunto dirigido por Jorge Vivaldo venció por la mínima diferencia a Excursionistas, que llegaba a la jornada compartiendo la cima de la tabla de posiciones.

Con un planteo inteligente y un gran sacrificio colectivo, el local pegó en el momento justo mediante Braian Guerrero a los 5 minutos del segundo tiempo y supo aguantar la embestida de la visita para sellar un triunfo de oro.

Tras el pitazo final y la enorme ovación del público tricolor, el director técnico Jorge Vivaldo enfrentó los micrófonos y no ocultó su desahogo por el resultado frente a uno de los animadores del campeonato de la Primera B.

Con el triunfo ante Excursionistas , ahora Brown de Adrogué acumula 3 partidos sin perder , luego de 2 triunfos y 1 empate. La última derrota fue ante Talleres de Escalada por la fecha número 26 y Jorge Vivaldo apuntó: "Ahora hay que sostener esta buena racha que es lo más difícil en esta categoría. Somos todos los equipos muy parejos y no importa si estás luchando abajo o arriba en la tabla, a todos nos cuesta por igual".

Además, profundizó: "Sabíamos perfectamente la clase de rival que enfrentábamos. Excursionistas no por nada venía puntero. Tienen un volumen de juego muy alto y en el segundo tiempo nos manejaron la pelota, pero la clave estuvo en el orden y en saber sufrir".

A su vez, Jorge Vivaldo ponderó el esfuerzo defensivo de sus dirigidos, resaltando que la concentración fue total para mantener el arco en cero ante un rival de semejante jerarquía: "A veces la categoría te exige cerrarte bien. El equipo entendió los momentos del partido. Nos costaba hacernos fuertes en el Lorenzo Arandilla y volver a ganar ante nuestra gente, contra el líder, es una inyección anímica impresionante".

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Puntos de oro para la permanencia de Brown de Adrogué

Con este triunfo, el Tricolor escaló a la 17ª posición de la tabla sumando 31 unidades, logrando estirar una pequeña luz de ventaja sobre los puestos más comprometidos del descenso.

"Veníamos muy golpeados. El fútbol muchas veces es injusto y no nos venía devolviendo lo que trabajábamos en la semana. Espero que este desahogo nos termine de liberar de esa mochila enorme. Nos propusimos sumar como sea en este tramo para dejar a Brown en el lugar que se merece, y ganarle a este tipo de rivales de esta manera demuestra que este plantel tiene con qué pelear", remarcó el entrenador de 59 años de edad.

Lo que viene para Brown de Adrogué

Sin demasiado tiempo para festejar, el cuerpo técnico ya tiene la mente puesta en el próximo compromiso, donde Brown de Adrogué tendrá que revalidar lo hecho en casa saliendo a la ruta. "Es solo un paso, el lunes volvemos a trabajar enfocados. Esto nos da tranquilidad pero la lucha sigue", concluyó Jorge Vivaldo.

En la jornada número 30, Brown de Adrogué visitará a Villa Dálmine con el claro objetivo de seguir sumando y consolidar de una vez por todas la ansiada recuperación futbolística. Con 7 triunfos, 10 empates y 12 derrotas, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo se ilusiona con la salvación a 13 fechas del final del campeonato.