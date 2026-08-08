Brown de Adrogué le ganó a Excursionistas y sigue subiendo en la Primera B

Con otra victoria de local, Brown de Adrogué acentuó su recuperación
Brown de Adrogué piso fuerte en el estadio Lorenzo Arandilla y le ganó a uno de los grandes animadores de la Primera B: fue por 1 a 0 a Excursionistas en uno de los partidos válidos por la fecha 29. El único gol de la tarde lo anotó Brian Guerrero.
De esta manera, el equipo de Jorge Vivaldo prolongó su racha positiva (sumó siete de los últimos nueve puntos en juego) tras el empate de visitante ante Arsenal y se alejó de la zona roja del descenso, ya que superó la barrera de los 30 puntos y le sacó 5 de diferencia al anteúltimo.
En cuanto al trámite, Brown justificó el triunfo por lo hecho en el segundo tiempo, donde marcó un clara diferencia en el juego. A los 6 minutos, abrió la marcador por intermedio de un lindo gol del ex Cañuelas y a partir de ahí construyó una satisfactoria actuación.
Después de un primer tiempo parejo, disputado y con situaciones de ambos lados, el tempranero gol en el segundo tiempo facilitó el trabajo de local, que supo cómo jugar con la ventaja y solamente por la ineficacia en el último toque no pudo finalizar con un resultado más abultado.
¡Final del partido: Brown de Adrogué 1 vs. 0 Excursionistas!
Brown de Adrogué fue más que su rival, especialmente en el segundo tiempo, y logró una importante victoria, al imponerse por la mínima diferencia por la fecha 29 de la Primera B. El gol lo anotó Brian Guerrero.
Tiempo cumplido. Se adicionaron 5 minutos.
Otra chance desperdiciada por Brown de Adrogué
El equipo tricolor sigue acumulando situación y el que se lo perdió ahora fue Brando López, que recibió un centro atrás y definió al lado del pala apaliado por un marcador.
Se juegan los últimos minutos en Adrogué
Brown de Adrogué domina las acciones y está cerca del tercero, pero no puede cerrar el partido y Excursionistas sigue en partido.
El palo negó el segundo a Brown de Adrogué
Sobre los 33 minutos, Meaurio aguantó la pelota, se metió con área con espacios y sacó un remate cruzado que se estrelló en el palo más alejado del arquero visitante.
Brown salió con todo y casi mete el segundo
Un minutos después de abrir el marcador, sobre los 8, Guerrero se perdió con una definición cruzado que pasó muy cerca del palo.
GOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ
Sobre los 6 minutos, Brian Guerrero marcó el primero con una gran definición cruzada. La jugada arrancó con un pelotazo largo, la bajó Meaurio y el ex Cañuelas, tras meterse dentro del área, venció la resiste de Rodríguez con un preciso remate.
"Brian Guerrero Ruiz"Por el gol del jugador de Brown de Adrogué tras una mala respuesta del arquero de Excursionistas. pic.twitter.com/5vj5dxmWWS— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 8, 2026
¡Arrancó el segundo tiempo!
Brown de Adrogué y Excursionistas disputan los últimos 45 minutos.
¡Final del primer tiempo!
Brown de Adrogué y Excursionistas igualan sin goles en el estadio Lorenzo Arandilla
Mala noticia en el Tricolor
Sobre los 25 minutos, el goleador Bruno Báez tuvo que abandonar el campo por lesión y fue reemplazado por Nicolás Meaurio.
Ahora amenazó Brown de Adrogué
En un partido de ida y vuelta, Brown sumó una serie de pase y pudo atacar por izquierda. Sin embargo, tras un venenoso centro, los delanteros tricolores se molestaron y no pudieron convertir.
El palo salvó a Brown de Adrogué
Excursionistas volvió a ser profundo en ataque y nuevamente estuvo cerca del gol: tras un centro rasantes desde la izquierda, Pólvera definió dentro del área y pelota pegó en el travesaño ante la mirada del arquero.
Respondió Excursionistas y avisó con una chance clara
A los 12 minutos, y tras una mala salida del local, Alan Espeche probó desde afuera del área y la pelota besó el palo.
La primera fue para Brown de Adrogué
Sobre los 4 minutos, el Tricolor tuvo su primera chance clara de gol: centro desde la derecha de Jonathan Bogado y cabezazo cruzado de Matías Sproat que pasó cerca del palo.
Arrancó el primer tiempo en Adrogué
Tras el minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, el padre de Lionel, Brown de Adrogué y Excursionistas empezaron a jugar en el Lorenzo Arandilla.
Las formaciones de Brown de Adrogué y Excursionistas
Bown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Adriel Ortiz; Matías Sproat, Juan Ignacio Silva, Elián Robles, Brian Guerrero; Lucas Baldunciel y Bruno Báez.
Excursionistas: Nicolás Rodríguez; Matías Fernández, Ignacio Maizarez, Gonzalo Pedrosa, Mariano Arango; Gian Zoratti, Matías Alaniz; Antonio Paulides, Alan Espeche, Gabriel Tellas; Matías Pólvera.
Árbitro: Nicolás Mastroieni. Cancha: Brown de Adrogué.