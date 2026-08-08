Brown de Adrogué le ganó a Excursionistas y sigue subiendo en la Primera B

Con otra victoria de local, Brown de Adrogué acentuó su recuperación

Brown de Adrogué piso fuerte en el estadio Lorenzo Arandilla y le ganó a uno de los grandes animadores de la Primera B: fue por 1 a 0 a Excursionistas en uno de los partidos válidos por la fecha 29. El único gol de la tarde lo anotó Brian Guerrero.

De esta manera, el equipo de Jorge Vivaldo prolongó su racha positiva (sumó siete de los últimos nueve puntos en juego) tras el empate de visitante ante Arsenal y se alejó de la zona roja del descenso, ya que superó la barrera de los 30 puntos y le sacó 5 de diferencia al anteúltimo.

En cuanto al trámite, Brown justificó el triunfo por lo hecho en el segundo tiempo, donde marcó un clara diferencia en el juego. A los 6 minutos, abrió la marcador por intermedio de un lindo gol del ex Cañuelas y a partir de ahí construyó una satisfactoria actuación.

Después de un primer tiempo parejo, disputado y con situaciones de ambos lados, el tempranero gol en el segundo tiempo facilitó el trabajo de local, que supo cómo jugar con la ventaja y solamente por la ineficacia en el último toque no pudo finalizar con un resultado más abultado.