sábado 08 de agosto de 2026
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8 de agosto de 2026
Cangallo 351.

Temperley se llena de diseño y creatividad: vuelve la Expo Amor Puro

Este domingo habrá una nueva feria de emprendedores acompañada con música, gastronomía, astrología y sorteos.

Un domingo para disfrutar de una salida familiar en Temperley.

Un domingo para disfrutar de una salida familiar en Temperley.

La Expo Amor Puro vuelve este domingo a Temperley con una feria de emprendedores que estará acompañada con música, gastronomía, astrología y sorteos.

El evento con entrada gratuita se realizará de 14 a 19 en el Salón Tatos Recepciones, ubicado sobre Cangallo 351. Los vecinos encontrarán stands de indumentaria, diseño, decoración, moda circular, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia y bijouterie.

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El evento será en Tatos Recepciones, ubicado sobre Cangallo 351.

El evento será en Tatos Recepciones, ubicado sobre Cangallo 351.

"Nos volvemos a encontrar en un hermoso salón con todas las comodidades y una ambientación ideal para que la gente venga a conocer y vincularse con emprendedores que se destacan por su talento, atención y por ofrecer creaciones de primera calidad. Vamos a tener descuentos especiales en indumentaria y puestos de gastronomía y pastelería artesanal", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

El público tendrá a disposición un sector dedicado a la astrología a cargo de Ángela Marafiotti con tarot y carta natal. También van a sortear diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

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