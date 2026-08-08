Temperley se llena de diseño y creatividad: vuelve la Expo Amor Puro

Un domingo para disfrutar de una salida familiar en Temperley.

La Expo Amor Puro vuelve este domingo a Temperley con una feria de emprendedores que estará acompañada con música, gastronomía, astrología y sorteos .

El evento con entrada gratuita se realizará de 14 a 19 en el Salón Tatos Recepciones , ubicado sobre Cangallo 351 . Los vecinos encontrarán stands de indumentaria, diseño, decoración, moda circular, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia y bijouterie.

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"Nos volvemos a encontrar en un hermoso salón con todas las comodidades y una ambientación ideal para que la gente venga a conocer y vincularse con emprendedores que se destacan por su talento, atención y por ofrecer creaciones de primera calidad. Vamos a tener descuentos especiales en indumentaria y puestos de gastronomía y pastelería artesanal", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

El público tendrá a disposición un sector dedicado a la astrología a cargo de Ángela Marafiotti con tarot y carta natal. También van a sortear diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

Una propuesta que acompaña a múltiples emprendedores

La Expo Amor Puro sigue ampliando sus horizontes y llevando eventos a distintas localidades. "Estamos sumando nuevas sedes en Lomas y Banfield para que los emprendedores tengan cada vez más oportunidades de mostrarse, crecer y conectar con la gente", indicó Stella.

Las próximas ediciones serán el domingo 23 y 30 de agosto en Tatos Recepciones. Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.