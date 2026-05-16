La Expo Amor Puro llega a Banfield con feria, música y astrología

La Expo Amor Puro sigue ampliando sus horizontes y llevando eventos a distintos barrios. Este domingo inauguran en un nuevo lugar de Banfield con feria de emprendedores y varias actividades gratuitas para los vecinos.

El encuentro se realizará de 14.30 a 19.30 en La Troupe , un espacio que está sobre Gallo 148 (a metros de la Avenida Alsina). Allí habrá múltiples stands de indumentaria, diseño, decoración, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia, bijouterie, gastronomía y pastelería artesanal.

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"No somos simplemente una feria, lo que buscamos en cada edición es armar un evento multidisciplinario con emprendedores que ofrecen productos de primera calidad y propuestas recreativas para que la gente disfrute de una tarde diferente. Estamos felices de llegar a un nuevo lugar de Banfield, donde habrá un showroom especial con nuevas tendencias en indumentaria, un show de música, astrología y reiki", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

Además de recorrer y poder comprar productos de los emprendedores, los vecinos disfrutarán de un show de baile y música a cargo de la agrupación Soniando Flamenco. También habrá un workshop de flores artesanales con Silvia Fernández y un espacio de astrología, tarot y carta natal junto a Astro Conciente.

A lo largo de la tarde se van a sortear más de 60 premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

Una expo que convoca a cientos de emprendedores y vecinos

La Expo Amor Puro siempre tiene una gran convocatoria de emprendedores y de público. La idea de este año es hacer ediciones en diferentes localidades. "Estamos sumando nuevas sedes para que los emprendedores puedan mostrarse, crecer y conectar con el público. En marzo estuvimos en Dandelion, un espacio muy conocido de Lomas, y vamos a seguir con los encuentros en Temperley", indicó Stella.

Las próxima edición será el domingo 7 de junio en Tatos Recepciones, un salón de Temperley ubicado en Cangallo 351. Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.