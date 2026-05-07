Banfield se prepara para una feria de emprendedores patria en el Club Cludias

Como ya es una costumbre, el Club Cludias de Banfield se prepara para lo que será una feria de emprendedores muy esperada: el lunes 25 de mayo realizarán su clásica edición con una temática bien patriota: shows, bailes y puestos artesanales a disposición de los vecinos de Lomas de Zamora. Además, harán otra fecha el próximo sábado 9 de mayo .

Josefina De Michelis es la encargada de la organización de las ferias y en una charla con el Diario La Unión se mostró muy feliz al anticipar lo que está preparando para los lomenses. Y es que durante mayo habrá dos ediciones del exitoso evento, una el sábado 9 de mayo (de 16 a 20) y otra el lunes 25 del mismo mes (de 13 a 19).

“Para festejar el Día de la Revolución de Mayo no solamente contaremos con decenas de puestos atendidos por emprendedores, sino que también habrá shows, canto y baile, además de las clásicas porciones de locro y las exquisitas empanadas fritas”, anticipó Josefina, dejando en claro que la entrada es totalmente abierta y gratuita .

Ambas ediciones se harán en la sede que se encuentra ubicada en Rincón al 900, esquina Campos. Desde la organización indicaron que esperan volver a contar con un gran número de emprendedores (en las ediciones de abril superaron los 90 puestos) y afirmaron que todavía quedan lugares disponibles para aquellos artesanos locales que quieran sumarse a alguna de las jornadas de este mes.

“La edición del 25 de mayo la realizamos todos los años en el Club Cludias. Es especial porque se forma una especie de peña familiar, donde además de darles el espacio a los emprendedores permitimos que grupos folklóricos, entre ellos el que funciona en nuestra institución, muestren su arte y su pasión por los géneros nacionales”, acotó De Michelis.

Los emprendedores que quieran sumar su puesto artesanal a la feria deben comunicarse mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram o por WhatsApp al 1164941016 (Josefina). Por esos medios oficiales se les notificarán los precios de cada edición.