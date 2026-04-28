Una pizzería de Banfield recibió una distinción internacional

La pizzería de Banfield Fornata fue elegida como pizzería de excelencia por una guía internacional gastronómica. Sus dueños, Maximiliano Cantor y Mariana Correa Panizzi , contaron que la distinción les llegó por sorpresa y detallaron cómo es su labor: bien cercanos al barrio y con una atención que ofrece no solo una rica pizza, sino también una agradable experiencia .

En una charla con el Diario La Unión , la pareja contó que abrieron el local (ubicado en Cochabamba 410) en octubre de 2024, unos meses después de haber empezado con ese emprendimiento en su propia casa.

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En un año y medio de arduo trabajo, los dueños se propusieron ofrecer al mercado una pizza distintiva que se destaque por su materia prima, además de brindar una acorde atención y un buen espacio para que los comensales vivan una gran experiencia. Esos objetivos los fueron cumpliendo con creces, generando una clientela fiel a su carta.

Lo cierto es que la semana pasada se enteraron que su pizzería fue distinguida por una guía internacional llamada 50 Top Pizza Latinoamérica, dedicada a la gastronomía. “Es un reconocimiento que te dan después de visitas anónimas. No sabemos quién fue el o los inspectores que vinieron a conocer Fornata. Nos enteramos por las historias de la página oficial que nos habían distinguido como pizzería de excelencia”, expresaron Maximiliano y Mariana, aún atónitos.

485f96a7-6e2e-4e64-8348-dbda8f7c27e7 La pizzería de Banfield, reconocida por su calidad gastronómica y su atención al público.

Es un reconocimiento que te dan después de visitas anónimas. No sabemos quién fue el o los inspectores que vinieron a conocer Fornata. Nos enteramos por las historias de la página oficial que nos habían distinguido como pizzería de excelencia Es un reconocimiento que te dan después de visitas anónimas. No sabemos quién fue el o los inspectores que vinieron a conocer Fornata. Nos enteramos por las historias de la página oficial que nos habían distinguido como pizzería de excelencia

“No esperábamos recibir un reconocimiento de esta magnitud en tan poco tiempo. Sentimos orgullo, felicidad y una adrenalina tremenda cada vez que pensamos en la distinción que tuvimos”, acotaron, y rápidamente admitieron que ya les llegó un mail con el certificado y la documentación para exhibir en el local.

Si bien la pareja cree que “hay muchas pizzerías buenas y de excelencia en la zona”, lo que suponen que hizo destacar a Fornata fue la cercanía con el barrio y el buen trato para con los clientes, tomando incluso sus consejos para mejorar día a día. “La guía internacional evalúa pizzerías napolitanas y la nuestra también resalta por ese estilo de pizza, con sabores clásicos y también con otros más exóticos”, aclararon.

La guía internacional evalúa pizzerías napolitanas y la nuestra también resalta por ese estilo de pizza, con sabores clásicos y también con otros más exóticos La guía internacional evalúa pizzerías napolitanas y la nuestra también resalta por ese estilo de pizza, con sabores clásicos y también con otros más exóticos

“Nuestro objetivo desde el comienzo fue nunca bajar la calidad y siempre superarnos. Las chicas que nos ayudan en el servicio son las que ponen la cara a diario y son fundamentales para la atención. Sabemos que vamos por el camino correcto”, indicaron, con mucho orgullo, y luego admitieron que “el pizzaiolo es quien le pone su pizca de magia con cada receta y una técnica única”.

Una mirada hacia el futuro

Al ser consultados sobre la importancia de poner el nombre de Banfield en el plano internacional, la pareja admitió que es difícil dimensionar lo alcanzado, pero que sin dudas están “orgullosos del barrio donde vivimos toda nuestra vida”.

“Nuestros clientes habituales de Lomas de Zamora nos felicitaron por el hecho de ser nombrados pizzería de excelencia, creemos que esto también es parte de ellos. De cara al futuro, buscamos seguir mejorando y que Fornata sea el lugar elegido para compartir una cena y, sobre todo, un momento ameno”, finalizaron.