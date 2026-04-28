martes 28 de abril de 2026
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28 de abril de 2026
Nunca Más.

Fiorito: homenajearon a los 30.000 desaparecidos en el potrero de Maradona

La actividad tuvo lugar en el potrero del Club Estrella de Fiorito y participó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Fiorito: homenajearon a los 30.000 desaparecidos en el potrero de Maradona.

Fiorito: homenajearon a los 30.000 desaparecidos en el potrero de Maradona.

Por los derechos humanos en Fiorito

El encuentro contó con la presencia de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien brindó unas palabras cargadas de memoria y compromiso. Durante la jornada se rindió homenaje tanto al ídolo popular como a los 30.000 desaparecidos, reafirmando el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

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Durante la jornada se hizo entrega de una remera simb&oacute;lica en alusi&oacute;n a los 50 a&ntilde;os del golpe.

Durante la jornada se hizo entrega de una remera simbólica en alusión a los 50 años del golpe.

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La actividad fue organizada de manera conjunta por el Municipio de Lomas de Zamora, organismos de derechos humanos y vecinos del barrio.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Municipio de Lomas de Zamora, organismos de derechos humanos y vecinos del barrio.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Municipio de Lomas de Zamora, organismos de derechos humanos y vecinos del barrio, en una propuesta que buscó fortalecer el trabajo colectivo y mantener viva la memoria en el territorio.

Del evento participaron jóvenes de la comunidad y distintas personalidades, entre ellas el periodista Sergio Villarroel, Fabián Grillo, Nacho Levy y las actrices Marina Glezer y Lola Berthet. Además, durante la jornada se hizo entrega de una remera simbólica en alusión a los 50 años del golpe, en un gesto que volvió a poner en el centro la consigna de “Nunca Más”.

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