Fiorito: homenajearon a los 30.000 desaparecidos en el potrero de Maradona.

En el marco de las actividades por los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, se realizó en Fiorito una jornada de “Fútbol por la Memoria”, que combinó deporte, homenaje y reflexión colectiva. La actividad tuvo lugar en el potrero del Club Estrella de Fiorito, el mismo donde dio sus primeros pasos Diego Armando Maradona, y reunió a vecinos, organizaciones y referentes de derechos humanos.

Por los derechos humanos en Fiorito El encuentro contó con la presencia de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien brindó unas palabras cargadas de memoria y compromiso. Durante la jornada se rindió homenaje tanto al ídolo popular como a los 30.000 desaparecidos, reafirmando el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

image Durante la jornada se hizo entrega de una remera simbólica en alusión a los 50 años del golpe. image image La actividad fue organizada de manera conjunta por el Municipio de Lomas de Zamora, organismos de derechos humanos y vecinos del barrio.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Municipio de Lomas de Zamora, organismos de derechos humanos y vecinos del barrio, en una propuesta que buscó fortalecer el trabajo colectivo y mantener viva la memoria en el territorio.

Del evento participaron jóvenes de la comunidad y distintas personalidades, entre ellas el periodista Sergio Villarroel, Fabián Grillo, Nacho Levy y las actrices Marina Glezer y Lola Berthet. Además, durante la jornada se hizo entrega de una remera simbólica en alusión a los 50 años del golpe, en un gesto que volvió a poner en el centro la consigna de “Nunca Más”.

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