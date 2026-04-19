Así será el homenaje a Francisco en Fiorito a un año de su muerte

A un año del fallecimiento del Papa Francisco , en Fiorito realizarán un sentido homenaje en el marco del Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. La jornada será este martes a las 17 en el Centro Juventud Unida, ubicado en Filardi y Canadá y también se presentará un libro .

Bajo el concepto de Francisco: "Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales."

El encuentro de este martes se denomina “Francisco: el pueblo y la construcción de un proyecto común” y además de realizar el sentido homenaje al primer Papa Argentino se presentará el libro “Francisco y la filosofía de la liberación”, fruto de una investigación del Instituto Manuel Ugarte, de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Para la presentación del libro preparan que la presencia de Facundo Pascutto , de la Fundación Economía de Francisco; y de Matías Mattalini , docente investigador de la UNLa, copresidente del Movimiento Políticos por la Unidad y uno de los coordinadores de la obra.

Dicho libro explora los vínculos y tensiones entre la filosofía de la liberación argentina y el pensamiento del Papa Francisco. Conceptos centrales como “pueblo”, “mestizaje cultural”, “fraternidad” y “casa común” se ponen en diálogo con autores como Rodolfo Kusch, Juan Carlos Scannone, Enrique Dussel, Carlos Cullen, Mario Casalla y Amelia Podetti, según adelantaron.

Además, el libro contiene ensayos, artículos y ponencias, es decir que la obra propone un recorrido que rescata la vigencia de la filosofía de la liberación como tradición crítica latinoamericana y su proyección en el magisterio de Francisco. Se trata de una invitación a pensar, nuevas formas de comunidad, política y espiritualidad para el presente.

Un homenaje al mensaje de Francisco

La iniciativa pretende que se sume la comunidad a rendir homenaje en el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco que marcó a miles a files en Argentina y el mundo. "La actividad busca generar un espacio de reflexión y encuentro en torno al pensamiento, legado y dimensión histórica de Francisco", dijo una de las referentes y concejal de Lomas, Paula Montenegro.

Los que se sumen van a ser parte del homenaje donde se va a resaltar el vínculo de Francisco con el pueblo y su aporte a la construcción de un proyecto colectivo basado en la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana.

Los que quieran asistir deben tener en cuenta que se trata de un evento gratuito y abierto a la comunidad que quiera participar en un día para recordar, reflexionar y recibir el mensaje que dejó el Papa Francisco.