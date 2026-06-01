Federico Otermín participó del encuentro por los 40 años de la Unidad Académica Villa Urbana

"Es historia maravillosa de lucha y organización", remarcó el intendente Federico Otermín. "Es historia maravillosa de lucha y organización", remarcó el intendente Federico Otermín.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó de la celebración del 40° aniversario de la Unidad Académica Villa Urbana. Este polo educativo ubicado en la ciudad de Fiorito comenzó a conformarse en 1986 por impulso de la comunidad educativa. Hoy funcionan allí el Jardín 934, la Primaria 90, la Secundaria 22 y el Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Francisco J. Zimei”.

“Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, fue una emoción enorme compartir el acto de aniversario sentado junto a Marcela Zimei, hija de Don Francisco y hoy directora del ISFD, y todo el equipo de docentes, estudiantes y familias. Gracias de corazón a los pioneros, a Francisco, a Rosa Luna y a cada uno de los que tuvo que ver con esta historia maravillosa de lucha y organización, especialmente a quienes nos miran desde el cielo”, destacó el Jefe comunal.

image "Es historia maravillosa de lucha y organización", remarcó el intendente Federico Otermín.

El crecimiento de la Unidad Académica Villa Urbana, en Fiorito A partir de ahora, la Unidad Académica Villa Urbana cuenta también con una sala de streaming para que los estudiantes, docentes y docentes en formación puedan transmitir a la comunidad la historia de este proyecto colectivo, relatado en el libro "Ladrillo a Ladrillo, comunidad educándose, organizándose”, de Pedro Ponce, que se presentó el año pasado.

“En este contexto tan difícil que atraviesa la Argentina, más que nunca tenemos que defender la educación pública. Villa Urbana sigue soñando, ahora con la ampliación y construcción de un nuevo edificio, y para eso necesitamos un gobierno nacional que invierta en educación, que deje de mirar al Fondo Monetario Internacional y que vea la deuda que tiene con esta comunidad, con Lomas, con el Conurbano y con todo el país. Luchemos por eso con amor por Lomas, amor por la Patria y fundamentalmente, como Villa Urbana nos enseñó: en comunidad”, concluyó Otermín. image "Es historia maravillosa de lucha y organización", remarcó el intendente Federico Otermín.

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