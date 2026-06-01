El detrás de escena de la entrevista de Nati Jota y Paulo Kablan a Nahir Galarza en Olga

Este martes Olga presentará en su canal de YouTube la entrevista completa a Nahir Galarza que realizaron Nati Jota y Paulo Kablan desde la cárcel de Paraná. En ese marco, se conocieron cómo se gestó el reportaje que dará mucho que hablar.

En Puro Show, en El Trece, Nancy Duré contó detalles de la gestación de la nota luego de haberse comunicado con Paulo Kablan , periodista que acompañó Nati Jota durante la charla con Nahir Galarza.

“Estuve hablando con Paulo Kablan para ver cómo se gestionó la nota y cómo se dio”, contó la panelista al aire sobre su charla con el periodista de policiales.

“Si la había gestionado él personalmente o cómo había llegado. Me dice que no, que él solo fue a hacer la nota con Nati”, explicó Nancy Duré.

Y agregó “que la producción, a través de gente que la conocía a ella desde el documental, fue que llegaron directamente a Nair, hablaron con ella”. “Llevaban como dos meses de charla para llegar a esta nota hasta que finalmente aceptó hacerla”, reveló la panelista.

image Nati Jota y Paulo Kablan, con Nahir Galarza.

El trabajo previo a la entrevista con Nahir Galarza

Nancy Duré insistió sobre la charla con Paulo Kablan que “dice que esto es lo real, que la laburaron muy bien los productores... Y lo que me agrega, y yo por los adelantos la verdad es que lo que adelantaron me gusta de lo que se ve de la nota, y él se corre un poco al lado y dice ‘Nati la rompe en la nota, ya la van a ver’”.

“Pero aparte, ¿saben qué, chicos? Hay que empezar a borrar, yo creo que hay que empezar a borrar ese límite, esa esa línea que hay que divide la tele del streaming”, reflexionó Pampito.

El conductor explicó que “por algo los canales tienen canales de streaming. Este canal, El Trece, tiene un canal de streaming, entonces quiere decir de que es todo un medio de comunicación en sí”.