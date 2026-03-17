Olga presentó su nueva programación con shows en vivo

Olga presentó oficialmente su programación 2026 con un evento en Palermo que reunió a miles de personas y celebró el crecimiento de la señal de streaming que encabeza Migue Granados junto a varias figuras.

El lanzamiento incluyó shows de Eruca Sativa, Cruzando el Charco, Bersuit Vergarabat, El Zar, Nuestro Romance, Roze, Yerba Brava y Los Palmeras.

De lunes a viernes, la programación comenzará con una de las grandes novedades de la temporada, Amanece que no es poco, a las 6.30, con Elizabeth Vernaci, Marcos Aramburu y la participación de Paulo Kablan.

A las 8 llega Sería Increíble con Nati Jota , Damián Betular, Eial Moldavsky y Toto Kizner , y con Soñé Que Volaba, a las 10, con Migue Granados , Vicky Garabal, Homero Pettinato y Lucas Fridman.

A la tarde, una nueva edición de Tapados de Laburo, a las 12.30, con Nacho Elizalde, Paula Chaves, Luli González, Cami Fortunato y Valen Rizuti. A las 14.30 es el turno de TDT con Marti Benza, Giani Odoguardi, Nico Ferrero, Cami Jara y Juli Manzotti.

NIC002120 Lizy Tagliani, en Olga.

Otros ciclos de Olga

La programación se completa con ciclos específicos según el día de la semana: Los lunes se emitirán: La Gambeta (16.30) con Yayo Guridi, Pichu Straneo, Eber Ludueña y Martín Vázquez y Gol Gana (18.30 ) con Gastón Edul, Pedro Alfonso, Benito y Seba Varela del Río.

Los martes será el turno de El Fin del Mundo (16,30) con Lizy Tagliani, Fer Otero y Agos Di Stefano. Los miércoles llegarán Se Extraña la Nona (16.30) con Yayo Guridi, Pedro Alfonso, el Pelao Khe y Caro Pardíaco, la segunda edición semanal de Gol Gana (18.30) y Por Favor Rebobinar (20.30) con la conducción de Sebastián De Caro. Mientras que los jueves se emitirá Mi Primo es Así (16.30 ) con Martín Rechimuzzi, Noe Custodio, Evelyn Botto y Toto Kizner.