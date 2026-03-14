Luzu TV lanza su programación 2026: qué figuras se sumaron

Luzu TV , el popular canal de streaming que comanda Nico Occhiato , lanza oficialmente su programación 2026, que comenzará el próximo lunes y contará con una nutrida grilla diaria cargada de información, de entretenimiento, de humor y con varias figuras reconocidas.

La mañana arrancará de lunes a viernes a las 6,30 con “Luzu Te Activa” , conducido por La Lucas. A las 7 llegará “FM Luzu” con Cris Vanadias, mientras que de 8 a 10 será el turno de “AQN”, encabezado por Diego Leuco.

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Uno de los platos fuertes seguirá siendo “NDN”, de 10 a 12,30, con Nico Occhiato al frente . El programa contará con la participación diaria de Santi Talledo y Momi Giardina , además de un equipo rotativo integrado por Martín Garabal, Flor Jazmín, Angela Torres y Marcos Giles.

Al mediodía, de 12 a 13,30, se suma “El Show del Verano” con Flor Peña y Marley. Luego, de 13,30 a 15,30, Fede Popgold conducirá “PYF”.

El resto de la programación de Luzu TV

Por la tarde, de 15,30 a 17,30, llegará “SFL” con Fermín Bo, acompañado por Dominique Faena, Sofía Calvo, Belén Negri, Lucas Lezin y Teo D’Elía. La franja de las 17,30 estará nuevamente en manos de Cris Vanadias con “FM al Atardecer”.

En tanto, los lunes y miércoles de 18,30 a 20 se emitirá “La Novela” con Carina Zampini, mientras que los jueves en ese horario será el turno de “Los No Talentos” con Tati Roust.

image Carina Zampini, en Luzu TV.

La propuesta también incluirá contenidos on demand como “Luzu Kids”, “Edición Especial”, “Algo de Música” y “Flasheando Secuencia”, conducido por Nachito Saralegui y Fran Gómez.

Además, los sábados de 11 a 13 se podrá ver “PLP” con Flor Jazmín, que contará con la participación de La Joaqui y Anita Espósito.