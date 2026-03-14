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14 de marzo de 2026
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Luzu TV lanza su programación 2026: qué figuras se sumaron

Luzu TV, el canal de streaming que tiene al frente a Nico Occhiato, presenta su nueva grilla de programación, con varias figuras confirmadas.

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Nico Occhiato en Luzu TV. 

Luzu TV, el popular canal de streaming que comanda Nico Occhiato, lanza oficialmente su programación 2026, que comenzará el próximo lunes y contará con una nutrida grilla diaria cargada de información, de entretenimiento, de humor y con varias figuras reconocidas.

La mañana arrancará de lunes a viernes a las 6,30 con “Luzu Te Activa”, conducido por La Lucas. A las 7 llegará “FM Luzu” con Cris Vanadias, mientras que de 8 a 10 será el turno de “AQN”, encabezado por Diego Leuco.

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Uno de los platos fuertes seguirá siendo “NDN”, de 10 a 12,30, con Nico Occhiato al frente. El programa contará con la participación diaria de Santi Talledo y Momi Giardina, además de un equipo rotativo integrado por Martín Garabal, Flor Jazmín, Angela Torres y Marcos Giles.

Al mediodía, de 12 a 13,30, se suma “El Show del Verano” con Flor Peña y Marley. Luego, de 13,30 a 15,30, Fede Popgold conducirá “PYF”.

El resto de la programación de Luzu TV

Por la tarde, de 15,30 a 17,30, llegará “SFL” con Fermín Bo, acompañado por Dominique Faena, Sofía Calvo, Belén Negri, Lucas Lezin y Teo D’Elía. La franja de las 17,30 estará nuevamente en manos de Cris Vanadias con “FM al Atardecer”.

En tanto, los lunes y miércoles de 18,30 a 20 se emitirá “La Novela” con Carina Zampini, mientras que los jueves en ese horario será el turno de “Los No Talentos” con Tati Roust.

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Carina Zampini, en Luzu TV.

Carina Zampini, en Luzu TV.

La propuesta también incluirá contenidos on demand como “Luzu Kids”, “Edición Especial”, “Algo de Música” y “Flasheando Secuencia”, conducido por Nachito Saralegui y Fran Gómez.

Además, los sábados de 11 a 13 se podrá ver “PLP” con Flor Jazmín, que contará con la participación de La Joaqui y Anita Espósito.

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