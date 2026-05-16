Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) informó que, la próxima semana, entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 19 y el jueves 21, entre las 8 y las 18, el servicio estará afectado en la zona delimitada por las calles Condie, Huergo, Los Pinos y Elizalde, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

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Por otra parte, AySA detalló que el martes 19 y el miércoles 20, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en las calles J.V. González, Juncal, Av. Eva Perón y Av. Almirante Brown, en Temperley .

Asimismo, el miércoles 20, de 8 a las 16, también el servicio de agua estará interrumpido parcialmente en las calles Miramar, Av. de la Rivera, Moreno, Oliver y Elizalde, en el límite de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

En tanto que, el jueves 21 de mayo, entre las 8 y las 18, el servicio podría estar afectado en las calles Pellegrino, Olazábal, Murature y Gral. Hornos, en la localidad lomense de Villa Fiorito.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.