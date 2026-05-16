domingo 17 de mayo de 2026
Escribinos
16 de mayo de 2026
A saber.

Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA informó que, la próxima semana, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de obras y mantenimiento.

AySA anunció cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana.&nbsp;

AySA anunció cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que, la próxima semana, entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 19 y el jueves 21, entre las 8 y las 18, el servicio estará afectado en la zona delimitada por las calles Condie, Huergo, Los Pinos y Elizalde, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

Lee además
AySA realiza operativo sobre importante cañería en Lomas de Zamora.
A saber.

Así será el operativo de AySA sobre una importante cañería en Lomas
Podría haber cortes de agua en Lomas de Zamora por una importante obra de reparación. 
Atención.

Podría haber cortes de agua en Lomas: la importante obra que anunció AySA

Por otra parte, AySA detalló que el martes 19 y el miércoles 20, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en las calles J.V. González, Juncal, Av. Eva Perón y Av. Almirante Brown, en Temperley.

Asimismo, el miércoles 20, de 8 a las 16, también el servicio de agua estará interrumpido parcialmente en las calles Miramar, Av. de la Rivera, Moreno, Oliver y Elizalde, en el límite de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

En tanto que, el jueves 21 de mayo, entre las 8 y las 18, el servicio podría estar afectado en las calles Pellegrino, Olazábal, Murature y Gral. Hornos, en la localidad lomense de Villa Fiorito.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

Temas
Seguí leyendo

Así será el operativo de AySA sobre una importante cañería en Lomas

Podría haber cortes de agua en Lomas: la importante obra que anunció AySA

El club Colón de Temperley, cerca de cancelar una deuda millonaria con AySA

Enseñan cómo armar un CV y desenvolverse en una entrevista laboral

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La joven cantante de Lomas contó que decidió dedicarse a la música gracias a su referente, la cantante Yami Sadfie.
Futuro y talento asegurado.

Joven cantante sueña con triunfar en la música y grabar con Yami Safdie

Las más leídas

Te Puede Interesar

Facundo Sanguinetti podría emigrar de Banfield en el próximo mercado de pases.
Futuro incierto.

Facundo Sanguinetti, uno de los apuntados a vender en Banfield