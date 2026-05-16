Gran venta y liquidación en la Villa San Pablo de Turdera

Una de las casonas más históricas de Turdera abrirá sus puertas este fin de semana para que los vecinos puedan recorrer su enorme predio y además adquirir algunos de sus objetos y artículos más antiguos que estarán en liquidación. Se trata de la Villa San Pablo que este sábado y domingo presentan la "gran venta" en el horario de 14 a 18.30.

En Avenida 9 de Julio 440, Turdera , se van a estar vendiendo distintos artículos para coleccionistas o para los amantes de las antigüedades ya que los que se acerquen cualquiera de los dos días van a poder comprar desde esculturas hasta vajillas, cristalería, cuchillos, cubiertos, cuadros, discos, libros, adornos, jarrones, cristales, mantelería, muebles, y mucho más.

El sábado 23 de mayo. El Club Juventud Obrera de Turdera hará una peña para celebrar el 25 de Mayo

La iniciativa pretende que las familias puedas acercarse al espacio para apreciar miles de artículos que estarán aprecios increíbles. "Serán dos días espectaculares y habrá estacionamiento libre", comentaron desde la organización de los encuentros.

Se trata de una de las quintas más reconocidas de la zona. Muchos vecinos la conocen como la casa de los dos leones por las grandes esculturas que están al frente de la fachada de la vivienda.

Hace un tiempo para poder mantener la dimensión de la quinta que cuenta con miles de hectáreas, los herederos de la casona que fue construida hace más de 100 años por Don Riziero Preti comenzaron a hacer este tipo de encuentros o de venta al estilo garage con un sin fin de artículos y objetos coleccionables de todo tipo.

Por eso, cada una de estas jornadas son una linda alternativa para que los vecinos conozcan el lugar y sobre todo el parque de la casa que cuenta con más de 2 mil metros que estarán libres para que disfrute el público que ingresa al espacio y podrán recorrer esos árboles con tanta historia.

"Queremos que pasen una tarde inolvidable en la quinta centenaria que, además es parte del patrimonio histórico lomense", pidieron los herederos a cargo del lugar.