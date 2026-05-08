Así será la feria americana en Betania Turdera para juntar fondos y que el espacio siga vigente

Todo lo que se junte será para los concurrentes de Betania Turdera.

Betania Turdera afronta la realidad con más trabajo e ideas para seguir luchando por el espacio que contiene y recibe todos los días a personas con discapacidad y por eso lanzó una serie de encuentros abiertos a la comunidad para juntar fondos. Se trata de una feria americana a precios muy económicos.

El próximo viernes 15 y sábado 16 se podrá acceder a una de las tantas alternativas que está sumando el espacio ubicado en Suipacha 240/250, Turdera para poder mantener activo el lugar y seguir atendiendo a sus concurrentes.

El viernes 15 abrirán sus puertas en el horario de 10 a 14 y el sábado 16 de 11 a 17 y además adelantaron que estará disponible durante toda la jornada el buffet económico. "Todo lo que se recaude es para los concurrentes. Inclusive lo del buffet tiene el mismo fin", comentó Griselda Lobo , una de las integrantes de la comisión de la asociación civil que está por cumplir sus primeros 40 años de historia vinculado al sector de la discapacidad.

"Las familias y la comunidad está colaborando con Betania, necesitamos mucho del sostén y acompañamiento de todos para salir adelante", aseguraron quienes todos los días ponen el cuerpo, su compromiso y su gran trabajo en el espacio que es un emblema en Turdera.

Como será la feria americana en Betania Turdera

Los que quieran conseguir prendas de ropa, juguetes, artículos escolares, zapatillas, bolsos y carteras podrán hacerlo en la feria americana de Betania Turdera que ofrecerá este tipo de opciones a precios muy económicos ya que se trata de artículos nuevos y usados, pero en excelente estado.

"Desde hace tiempo venimos juntando diferentes artículos ya que quienes nos lo brindan son las familias y la comunidad que también es muy solidaria. Por eso van a encontrar ropa nueva, usada, zapatillas y otros calzados, juguetes, libros de lectura e infantiles, electrónica, blanquería y hasta bijouterie", comentó Lobo.

Todo lo recaudado de las ferias será exclusivamente para los concurrentes, "para alguna salida y que puedan disfrutar de un desayuno por ejemplo o almuerzo", destacaron.

"Los concurrentes están trabajando un montón, clasificando la ropa, ordenando, acomodando para las ferias del próximo fin de semana", aseguró Lobo.

Más ayuda para la asociación civil

Otra alternativa que están lanzando para juntar fondos es la posibilidad de ayudar a través de un bono contribución. "Contamos con una Comisión de Eventos que está integrada por familiares y parte del personal que se dedica a organizar distintas jornadas como la peña y la venta de locro o empanadas que hicimos para el 1° de Mayo", comentó la integrante del espacio.

Lo más importante es que a través de la colaboración del bono contribución se participa de un super sorteo para que todos tengan la posibilidad de llevarse un premio. El sorteo será el 26 de mayo en Betania y se puede ser parte simplemente adquiriendo dos bonos contribución a $15 mil.

Se puede hacer la transferencia al alias BETANIA.TURDERA.ONG

Los premios del sorteo son: una merienda en CasaNegra Turdera, un par de zapatillas y dos botellas de vino. Para obtener el bono se puede pasar por Betania Turdera o comunicarse al 4231-5693