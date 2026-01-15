"Belén", la película de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya 2026

“Belén” , la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi , está en carrera en los Premios Goya en la categoría mejor película iberoamericana, según las nominaciones para la 40 edición de estos galardones, que fueron anunciados por la Academia de Cine española.

Además de “Belén”, las películas nominadas a los Premios Goya son “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes (Chile); “La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica); “Manas”, de Marianna Brennand (Brasil) y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Luz, cámara, acción. "Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines

Orgullo argentino. "Belén", de Dolores Fonzi, entre las 15 películas que compiten en los Oscar

“Belén”, el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.

En las escenas, Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

image Dolores Fonzi, en una escena de la película "Belén".

El elenco lo completan Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.