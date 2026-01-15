"Belén", la película de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya 2026

Además de “Belén”, las películas nominadas a los Premios Goya son “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes (Chile); “La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica); “Manas”, de Marianna Brennand (Brasil) y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia).
“Belén”, el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.
La película de Dolores Fonzi, basada en un hecho real
En las escenas, Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.
A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.
El elenco lo completan Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.
Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.