jueves 15 de enero de 2026
Escribinos
15 de enero de 2026
Orgullo argentino.

"Belén", la película de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya 2026

La producción dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi compite en los Premios Goya en la categoría mejor película iberoamericana.

Dolores Fonzi dirigió la película Belén, posible ganadora de los premios Goya

Dolores Fonzi dirigió la película Belén, posible ganadora de los premios Goya

Además de “Belén”, las películas nominadas a los Premios Goya son “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes (Chile); “La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica); “Manas”, de Marianna Brennand (Brasil) y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Lee además
Una escena de Belén, con Dolorez Fonzi. 
Orgullo argentino.

"Belén", de Dolores Fonzi, entre las 15 películas que compiten en los Oscar

Uma Thurman, en acción. 
Luz, cámara, acción.

"Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines

“Belén”, el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.

Embed

La película de Dolores Fonzi, basada en un hecho real

En las escenas, Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

image
Dolores Fonzi, en una escena de la película

Dolores Fonzi, en una escena de la película "Belén".

El elenco lo completan Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.

Temas
Seguí leyendo

"Belén", de Dolores Fonzi, entre las 15 películas que compiten en los Oscar

"Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines

Cómo comenzó el romance de Dolores Fonzi y Gael García Bernal

La incómoda pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El picante momento entre Wanda Nara y Rusherking.  video
¡Ups!

La incómoda pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity

Las más leídas

Te Puede Interesar

Dolores Fonzi dirigió la película Belén, posible ganadora de los premios Goya video
Orgullo argentino.

"Belén", la película de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya 2026