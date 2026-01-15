jueves 15 de enero de 2026
Dramático.

Rescatan a dos turistas de Lomas de Zamora tras la crecida del río en Córdoba

Eran dos jóvenes de 22 años provenientes de Lomas. No podían regresar por sus propios medios y hubo un rescate de urgencia.

Dos jóvenes oriundas de Lomas de Zamora vivieron un momento dramático en la provincia de Córdoba. Quedaron atrapadas por la repentina crecida del río y tuvieron que ser rescatadas.

Todo ocurrió el martes por la tarde en el sector de la Cascada del Indio, en la localidad de Tanti. Cerca de las 17, dos jóvenes 22 años provenientes de Lomas fueron sorprendidas por una tormenta que hizo crecer el río en pocos minutos.

La creciente les impidió regresar por sus propios medios, por lo cual tuvieron que pedir ayuda. El alerta fue recibido por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo y los Bomberos Voluntarios de Tanti, que fueron de inmediato a rescatarlas.

Los brigadistas lograron establecer contacto con las dos turistas lomenses para brindarles una primera asistencia. Después, mediante maniobras técnicas, pudieron evacuarlas en forma segura a través de senderos naturales, hasta alcanzar el corredor sanitario.

Los profesionales constataron que ambas se encontraban en buen estado de salud. Por precaución, las acompañaron hasta el dispensario de Tanti para que recibieran atención médica.

Otro turista de Lomas de Zamora tuvo una trágica muerte

Un turista de Lomas de Zamora murió en El Bolsón.

Un vecino de Lomas de Zamora perdió la vida días atrás durante una caminata por El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Tenía 64 años.

Todo ocurrió en el sector conocido como Mirador de los Piches, ubicado dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido. El hombre hacía trekking junto a su esposa y empezó a sentirse mal. Tuvo dificultades para respirar y se desvaneció en forma repentina.

Enseguida, su pareja empezó a hacerle maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), pero el lomense no reaccionaba. El personal de salud del lugar intentó llevarlo a un hospital, pero no pudieron salvar su vida.

