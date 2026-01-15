Rescatan a dos turistas de Lomas de Zamora tras la crecida del río en Córdoba

El rescate de las turistas de Lomas de Zamora.

Dos jóvenes oriundas de Lomas de Zamora vivieron un momento dramático en la provincia de Córdoba . Quedaron atrapadas por la repentina crecida del río y tuvieron que ser rescatadas.

Todo ocurrió el martes por la tarde en el sector de la Cascada del Indio, en la localidad de Tanti . Cerca de las 17, dos jóvenes 22 años provenientes de Lomas fueron sorprendidas por una tormenta que hizo crecer el río en pocos minutos.

La creciente les impidió regresar por sus propios medios, por lo cual tuvieron que pedir ayuda. El alerta fue recibido por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo y los Bomberos Voluntarios de Tanti, que fueron de inmediato a rescatarlas.

Los brigadistas lograron establecer contacto con las dos turistas lomenses para brindarles una primera asistencia. Después, mediante maniobras técnicas, pudieron evacuarlas en forma segura a través de senderos naturales, hasta alcanzar el corredor sanitario.

Los profesionales constataron que ambas se encontraban en buen estado de salud. Por precaución, las acompañaron hasta el dispensario de Tanti para que recibieran atención médica.

