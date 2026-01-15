jueves 15 de enero de 2026
Graciela Alfano reveló cómo era Mauricio Macri en la intimidad

En una nota con Moria Casán, Graciela Alfano dio detalles de Mauricio Macri en la intimidad y dijo que la invitó a salir tras separarse de Alejandra Awada.

Graciela Alfano y Mauricio Macri.&nbsp;
Graciela Alfano aseguró también que con Mauricio Macri tuvo un romance en el pasado, cuando mantuvieron una relación clandestina durante unos siete años.

“Sí mi amor, me acosté con Macri. Hace años. Me encanta, en la cama es muy divertido. Te juro que se le ocurría cada cosa en la cama, que a mí me divirtió mucho durante 7 años”, dijo Graciela Alfano.

En el programa de Moria Casán dijo además que “Macri tenía mucha experiencia lúdica": Éramos clandestinos, terminamos cuando empecé a salir con Matías Ale”.

La sorpresa de Graciela Alfano.
Graciela Alfano aseguró que Mauricio Macri la invitó a cenar

Luego de la confirmación de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, tras estar 15 años en pareja, Graciela Alfano contó que recibió un mensaje del político.

La diva relató que Mauricio Macri le envió un mensaje de texto a las cuatro de la mañana y que, además, la invitó a cenar y que ella aceptó el convite.

