Graciela Alfano reveló cómo era Mauricio Macri en la intimidad

Graciela Alfano habló en el programa de Moria Casán , en El Trece, y sorprendió al referirse a su vínculo con Mauricio Macri , recién separado de Alejandra Awada . La actriz aseguró que el político le mandó un mensaje en plena madrugada.

Graciela Alfano aseguró también que con Mauricio Macri tuvo un romance en el pasado, cuando mantuvieron una relación clandestina durante unos siete años.

Sin vueltas. Juana Viale rompió el silencio ante los rumores de romance con Macri

¿Qué onda? Quién es el nuevo amor de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

“Sí mi amor, me acosté con Macri. Hace años. Me encanta, en la cama es muy divertido. Te juro que se le ocurría cada cosa en la cama, que a mí me divirtió mucho durante 7 años”, dijo Graciela Alfano.

En el programa de Moria Casán dijo además que “Macri tenía mucha experiencia lúdica": Éramos clandestinos, terminamos cuando empecé a salir con Matías Ale”.

La sorpresa de Graciela Alfano. La sorpresa de Graciela Alfano.

Graciela Alfano aseguró que Mauricio Macri la invitó a cenar

Luego de la confirmación de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, tras estar 15 años en pareja, Graciela Alfano contó que recibió un mensaje del político.

La diva relató que Mauricio Macri le envió un mensaje de texto a las cuatro de la mañana y que, además, la invitó a cenar y que ella aceptó el convite.