Juana Viale rompió el silencio ante los rumores de romance con Mauricio Macri

Juana Viale habló de los rumores con Mauricio Macri.

Juana Viale habló sin rodeos, a través de un comunicado, sobre los rumores de un romance con Mauricio Macri, luego que se confirme la separación del político de Juliana Awada luego de 15 años de relación y con una hija en común.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, comenzó Juana Viale, desligándose de los rumores de romance con Mauricio Macri.

image Y agregó: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

image Juana Viale negó su romance con Mauricio Macri. Juana Viale, furiosa contra las "noticias falsas" Además, Juana Viale criticó a quienes dieron a conocer “noticias falsas” sobre su vida sentimental. La noticia la brindó Franco Torchia en Duro de Domar, en C5N, y se armó un enorme revuelo medíatico.

“A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, disparó.

