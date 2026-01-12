lunes 12 de enero de 2026
Escribinos
12 de enero de 2026
Sin vueltas.

Juana Viale rompió el silencio ante los rumores de romance con Mauricio Macri

Luego de los rumores sobre un romance con Mauricio Macri, Juana Viale se expresó en forma categórica a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

Juana Viale habló de los rumores con Mauricio Macri.&nbsp;

Juana Viale habló de los rumores con Mauricio Macri. 

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, comenzó Juana Viale, desligándose de los rumores de romance con Mauricio Macri.

Lee además
Juana Viale, sin vueltas. 
¿Qué onda?

Juana Viale reveló el verdadero motivo por el cual nunca se casó
Dolores Fonzi y Gael García Bernal. 
Vintage.

Cómo comenzó el romance de Dolores Fonzi y Gael García Bernal
image

Y agregó: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

image
Juana Viale negó su romance con Mauricio Macri.

Juana Viale negó su romance con Mauricio Macri.

Juana Viale, furiosa contra las "noticias falsas"

Además, Juana Viale criticó a quienes dieron a conocer “noticias falsas” sobre su vida sentimental. La noticia la brindó Franco Torchia en Duro de Domar, en C5N, y se armó un enorme revuelo medíatico.

“A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, disparó.

Temas
Seguí leyendo

Juana Viale reveló el verdadero motivo por el cual nunca se casó

Cómo comenzó el romance de Dolores Fonzi y Gael García Bernal

Aseguran que Juana Viale es la tercera en discordia entre Macri y Juliana Awada

Qué dijo Mirtha Legrand sobre el rumor de romance de Juana Viale y Mauricio Macri

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Juana Viale, en medio de rumores de romance con Mauricio Macri. 
¿Qué onda?

Aseguran que Juana Viale es la tercera en discordia entre Macri y Juliana Awada

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ciro y Luli Bass, cantante y bajista de Los Piojos.  video
Es el amor.

Andrés Ciro de Los Piojos y Luli Bass confirmaron su romance en redes