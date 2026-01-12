Qué dijo Mirtha Legrand sobre el rumor de romance de Juana Viale y Mauricio Macri

En diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand se refirió al posible romance entre su nieta y Mauricio Macri. “Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven", dijo la “Vida de los Almuerzos” sobre las versiones que comenzaron a correr.

Y la conductora sentenció sobre el tema: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".

Todo comenzó cuando en el programa Duro de Domar , en C5N, el periodista Franco Torchia aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio de Mauricio Macri y Juliana Awada.

Jugando al misterio, fue un poco más allá y puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó diciendo.

Luego, el periodista aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale" y generó un gran revuelo en las redes.

Mientras que en Infama, en América TV, también aseguran que Mauricio Macri está viviendo un romance, aunque no dieron ningún nombre.

“No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, señaló este domingo la vidente de los famosos, Aristida, en Infama.