Es el amor.

El hijo de Nazarena Vélez confirmó su romance con una ex Gran Hermano

El Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y de Daniel Agostini, blanqueó en las redes sociales su romance con una participante de Gran Hermano.

Nazarena Vélez, con su hijo.&nbsp;

La confirmación del romance llegó a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral, mientras que la feliz pareja hizo un vivo en Instagram para anunciar su relación.

“No les creo hasta que no se besen”, comentó un usuario ya respuesta fue inmediata. “Nosotros ya nos besamos”, dijo él, mientras ella sumó: “Hay gente que no vio”. Acto seguido, se besaron frente a cámara, despejando cualquier duda.

El romance del hijo de Nazarena Vélez y Katia Fenocchio

Las repercusiones del romance del hijo de Nazarena Vélez y Katia Fenocchio no tardaron en llegar y, mientras algunos celebraron el romance, otros pusieron en duda su autenticidad y lo atribuyeron a una estrategia para ganar visibilidad.

También surgió la polémica por la diferencia de edad. Agostini tiene 25 años y La Ta, 34, un detalle que alimentó el debate en redes.

El hijo de Nazarena Vélez y Katia Fenocchio, en pleno romance.

Luego del vivo, el joven músico reforzó el anuncio con una imagen en sus historias de Instagram, donde se lo ve tomado de la mano de su nueva pareja. Sin grandes declaraciones, solo emojis y menciones, ambos dejaron en claro que el vínculo es real.

Katia, por su parte, compartió una selfie junto a él, marcando un nuevo capítulo en su vida sentimental, que había mantenido en bajo perfil desde su salida del reality, más allá de un breve acercamiento con Thiago Medina

