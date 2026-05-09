sábado 09 de mayo de 2026
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9 de mayo de 2026
A tiro de la punta.

Con un insólito blooper, Talleres de Escalada le ganó sobre la hora a Villa San Carlos

En un partido cerrado y cargado de tensión, Talleres venció 1 a 0 a Villa San Carlos en el Pablo Comelli gracias a un gol en contra sobre el final.

Talleres de Escalada consiguió un triunfo importante sobre el final.

Talleres de Escalada consiguió un triunfo importante sobre el final.

En una tarde donde el fútbol escaseó pero sobró la entrega, Talleres de Escalada logró quebrar la resistencia de Villa San Carlos en el estadio Pablo Comelli y se quedó con tres puntos vitales en la pelea por el Reducido de la Primera B Metropolitana.

El encuentro fue parejo desde el inicio. Talleres intentó tomar la iniciativa bajo el aliento de su gente, pero se topó con un equipo de Berisso bien plantado, que cerró los caminos y apostó a la contra. Durante gran parte de los 90 minutos, las imprecisiones ganaron el centro de la escena y parecía que el marcador no se movería.

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Talleres de Escalada aprovechó el jugador de más

El clima del partido cambió a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Pablo Miranda, el experimentado delantero de la visita, vio la tarjeta roja directa tras una acción antideportiva, dejando a Villa San Carlos con diez jugadores para el tramo final.

Con la superioridad numérica, el local volcó la cancha y empezó a asfixiar a su rival. Cuando el empate parecía sellado, llegó el desahogo. A los 52 minutos del complemento, en una de las últimas jugadas del partido, un centro al área terminó con un infortunio para la visita: Antonio Martínez, en su intento por despejar, terminó empujando la pelota en su propio arco para desatar la locura en Escalada.

Con este 1 a 0 definitivo, Talleres suma confianza y se mete de lleno en la lucha por el ascenso, mientras que Villa San Carlos se vuelve a Berisso con las manos vacías y la preocupación de seguir sumando unidades para escalar en la tabla. Ahora, el conjunto de Escalada sumó su segunda victoria consecutiva, llegó a los 25 puntos y se ubica a tres unidades del líder, Arsenal de Sarandí. En la próxima fecha, visitará a San Martín de Burzaco.

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