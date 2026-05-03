Talleres de Escalada le ganó a Liniers y se afianza en puestos de reducido en la Primera B

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Talleres de Escalada fue efectivo y logró una victoria valiosa ante Liniers

El Albirrojo se quedó con un triunfo importante en su visita a Liniers por la fecha número 14 de la Primera B. Para Talleres de Escalada la victoria por 1 a 0 fue clave, ya que necesitaba los tres puntos para afianzarse en zona de reducido. Con el gol de Mateo Muñoz de tiro libre, los dirigidos por Lucas Licht se ilusionan en los primeros puestos.

En el inicio del encuentro, Talleres buscó ser protagonista. Ya desde el comienzo tuvo su chance más clara con el disparo de Mateo Muñoz que se desvió en la barrera y de esta manera, descolocó al arquero Cristopher De Feliche para poner a la vista arriba rápidamente. El gol le dio tranquilidad al Tallarín que se paró de contragolpe y empezó a ser punzante.

No obstante, Liniers se iba a quedar con un jugador menos por la expulsión de Juan Roth. De todos modos, el conjunto local no se achicaba y buscaba el empate con 10. Igualmente, no lo iba a poder conseguir por la ineficacia de sus delanteros.

En el complemento, Talleres iba a tener sus oportunidades para liquidar el partido pero carecía de ineficacia en ataque. Para colmo de males, el conjunto de Escalada se iba a quedar con 10 por la expulsión de Isaias Ciavarelli. Así las cosas, ahora estaban parejos y el partido estaba para cualquiera.

Sobre el final del encuentro, Liniers tuvo sus chances para empatarlo pero no le iba a alcanzar. Talleres se quedó con un triunfo valioso, suma 22 puntos y escaló a la sexta posición en el torneo de la Primera B. Se afianza en puestos de reducido, quedó a 6 unidades del líder Arsenal de Sarandí y en la próxima fecha recibirá a Villa San Carlos.