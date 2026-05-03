domingo 03 de mayo de 2026
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3 de mayo de 2026
en vivo Triunfo valioso.

Talleres de Escalada le ganó a Liniers y se afianza en puestos de reducido en la Primera B

Talleres de Escalada se impuso 1 a 0 sobre Liniers con gol de Mateo Muñoz de tiro libre. El Albirrojo fue efectivo y sigue en zona de reducido en la Primera B.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Talleres logró un gran triunfo y se afianza en la Primera B.

Talleres logró un gran triunfo y se afianza en la Primera B.

Talleres logró un gran triunfo y se afianza en la Primera B.

Talleres logró un gran triunfo y se afianza en la Primera B.

Talleres ganó y se afianza en zona de reducido.

Talleres ganó y se afianza en zona de reducido.

Talleres ganó y se afianza en zona de reducido.

Talleres ganó y se afianza en zona de reducido.

Talleres de Escalada le ganó a Liniers con un gol de tiro libre de Mateo Muñoz.

Talleres de Escalada le ganó a Liniers con un gol de tiro libre de Mateo Muñoz.

Talleres de Escalada le ganó a Liniers con un gol de tiro libre de Mateo Muñoz.

Talleres de Escalada le ganó a Liniers con un gol de tiro libre de Mateo Muñoz.

Isaias Ciavarelli se fue expulsado en Talleres de Escalada.

Isaias Ciavarelli se fue expulsado en Talleres de Escalada.

Isaias Ciavarelli se fue expulsado en Talleres de Escalada.

Isaias Ciavarelli se fue expulsado en Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada vence a Liniers como visitante.

Talleres de Escalada vence a Liniers como visitante.

Talleres de Escalada vence a Liniers como visitante.

Talleres de Escalada vence a Liniers como visitante.

EN VIVO

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Talleres de Escalada fue efectivo y logró una victoria valiosa ante Liniers

El Albirrojo se quedó con un triunfo importante en su visita a Liniers por la fecha número 14 de la Primera B. Para Talleres de Escalada la victoria por 1 a 0 fue clave, ya que necesitaba los tres puntos para afianzarse en zona de reducido. Con el gol de Mateo Muñoz de tiro libre, los dirigidos por Lucas Licht se ilusionan en los primeros puestos.

En el inicio del encuentro, Talleres buscó ser protagonista. Ya desde el comienzo tuvo su chance más clara con el disparo de Mateo Muñoz que se desvió en la barrera y de esta manera, descolocó al arquero Cristopher De Feliche para poner a la vista arriba rápidamente. El gol le dio tranquilidad al Tallarín que se paró de contragolpe y empezó a ser punzante.

No obstante, Liniers se iba a quedar con un jugador menos por la expulsión de Juan Roth. De todos modos, el conjunto local no se achicaba y buscaba el empate con 10. Igualmente, no lo iba a poder conseguir por la ineficacia de sus delanteros.

En el complemento, Talleres iba a tener sus oportunidades para liquidar el partido pero carecía de ineficacia en ataque. Para colmo de males, el conjunto de Escalada se iba a quedar con 10 por la expulsión de Isaias Ciavarelli. Así las cosas, ahora estaban parejos y el partido estaba para cualquiera.

Sobre el final del encuentro, Liniers tuvo sus chances para empatarlo pero no le iba a alcanzar. Talleres se quedó con un triunfo valioso, suma 22 puntos y escaló a la sexta posición en el torneo de la Primera B. Se afianza en puestos de reducido, quedó a 6 unidades del líder Arsenal de Sarandí y en la próxima fecha recibirá a Villa San Carlos.

talleres vs liniers
Talleres ganó y se afianza en zona de reducido.

Talleres ganó y se afianza en zona de reducido.

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!!!GANOOOOOÓ TALLERES¡¡¡

El Albirrojo se impuso 1 a 0 sobre Liniers con gol de Mateo Muñoz de tiro libre.

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Intentó de lejos Talleres

Con un remate de media distancia, Eugenio Olivera buscó sorprender para arrimar peligro. Buen intento de fuera del área que se fue cerca.

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Malas noticias para Talleres de Escalada

El Tallarín se queda con uno menos por la expulsión de Isaias Ciavarelli.

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Talleres estuvo cerca del segundo

Buena sociedad entre Mateo Muñoz e Isaias Ciavarelli que finalizó con un disparo por arriba del travesaño. Talleres es más y busca el segundo tanto.

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Comienza el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Liniers y Talleres de Escalada.

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Final del primer tiempo

Talleres de Escalada le gana a Liniers por 1 a 0 por la fecha número 14 de la Primera B.

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Cerca estuvo Liniers del empate

Luego de un centro perfecto al corazón del área, Cristian Rodríguez ensayó una chilena que se fue cerca del arco defendido por Mauro Casoli.

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Talleres desperdició un contragolpe inmejorable

Un disparo de Ignacio Colombini terminó en las manos del arquero Cristopher De Feliche cuando eran 3 contra 2 en el contragolpe para el Tallarín. Chance desperdiciada para el albirrojo.

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Liniers busca el empate

El conjunto local va con todo por la igualdad a pesar de tener un futbolista menos. Talleres de Escalada replegado contra su arco busca algún contragolpe para emocar el segundo.

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Malas noticias para Liniers

Se va expulsado Juan Roth por un codazo sobre Mateo Muñoz. El conjunto local se queda con 10.

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Comenzó el partido

Ya juegan Liniers y Talleres de Escalada por la fecha número 14 de la Primera B.

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Ya se viene Liniers ante Talleres de Escalada

Liniers: Christopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Santiago Fomichelli, Leandro Lugarzo, Enzo Pereyra; Santiago Palacio, Juan Roth, Gustavo Fernández, Mateo Gridel; Cristian Rodríguez y Matías Linas. DT: César Monasterio.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Pablo Cortizo, Mateo del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Hernán Taborda, Pablo Cortizo, Isaías Ciavarelli, Mateo Muñoez; Matías Samaniego e Ignacio Colombini. DT: Lucas Licht.

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Estadio: Juan Antonio Arias

Árbitro: Martín Despósito

TV: LPF Play

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