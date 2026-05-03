El cambio físico de la ex Gran Hermano Virginia Demo tras su paso por Cuestión de Peso

La comediante platense Virginia Demo , ex participante de Gran Hermano , sorprendió a todos en sus redes sociales al mostrar el cambio físico que consiguió durante su paso por Cuestión de Peso , en El Trece , y dejó un mensaje motivacional para sus seguidores.

La humorista recibió el alta del ciclo que conduce Alberto Cormillot hace menos de dos semanas y luego de más de tres meses de tratamiento.

En un video que compartió en Instagram, Virginia Demo expresó, mientras posaba feliz: “Escúchame una cosa. Miren… Con esto les quiero decir que se puede”.

Y agregó: “Tengo 57 años, ya tuve la menopausia; entiendo que mis hormonas se empezaron a acomodar. Nunca pensé que iba a volver a este peso, un peso que no tenía hacía un montón”.

Cuando ingresó al programa, Virginia Demo pesaba 89,9 kilos. Después de tres meses, logró bajar más de 13 kilos y recibió el alta con 76,6.

image Virginia Demo, en Cuestión de Peso.

“Por supuesto, sigo con todo lo que aprendí en Cuestión de Peso. Sigo haciendo gimnasia en mi casa, ya les voy a mostrar”, sostuvo.

Y confesó: “La verdad es que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo… Y la verdad es que estoy muy feliz”.

“Cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo… Y la verdad es que estoy muy feliz”, contó.

Y aconsejó a sus seguidores: “Todo lo que se dice ahí es cierto. Lo fundamental es cambiar la cabeza y quererte”. “Yo tenía el hígado un poquito graso. Eso ya se fue. Así que nada, feliz”, cerró.