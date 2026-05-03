Ed Sheeran vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas

Luego de una larga espera, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con un shows de su nueva gira internacional “LOOP Tour” . El artista británico de rock se presentará el 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

El show contará con la participación especial de FINNEAS, reconocido músico, productor y colaborador clave en la carrera de Billie Eilish, que llegará por primera vez en este formato al país.

Para agendar. El Quilmes Rock tendrá una nueva edición: dónde se consiguen las entradas

Unas fichas. Antonella Restucci, una artista con raíces en el rock y el folklore

La última visita de Ed Sheeran a Buenos Aires fue hace siete años, por lo que su vuelta genera una expectativa enorme. Esta nueva gira promete una experiencia completamente renovada, tanto en lo visual como en lo musical.

El “LOOP Tour” incluirá canciones de su último álbum, Play (2025), junto a los hits que lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados del mundo.

El nuevo trabajo de Ed Sheeran explora sonidos globales con influencias de la música de India y Persia, fusionadas con su raíz folk irlandesa.

Además, el artista lanzó una versión reimaginada: Play – The Remixes EP, con colaboraciones junto a destacados músicos del sur de Asia como Arijit Singh y Karan Aujla.

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Cuándo salen las entradas para Ed Sheeran en Huracán

Preventa exclusiva BBVA: lunes 4 de mayo a las 12 (con 6 cuotas sin interés)

Venta general: martes 5 de mayo a las 12 también con beneficio BBVA.

Los tickets se podrán adquirir únicamente a través de Livepass.com.ar.