Abrió Casa Soberana en Lomas de Zamora, un nuevo espacio de encuentro comunitario

En Lomas de Zamora abrió sus puertas Casa Soberana , un nuevo espacio político, social, deportivo y comunitario con diferentes actividades y ámbitos de formación, debate y producción de contenidos.

"Es un espacio de encuentro para la construcción de charlas, debates e información política y comunitaria. En tiempos de individualismo, el objetivo es tener un lugar junto a compañeros y compañeras para hacer actividades, talleres, proyecciones de películas y aportar al peronismo de Lomas el debate respecto del Estado y de la política para volver a las bases y construir encuentros que fortalezcan la política como herramienta de transformación", destacó Marina Lesci, quien está al frente de Casa Soberana.

El lugar está ubicado sobre la calle Alem 88 , casi esquina Boedo, y tuvo su inauguración el 11 de abril con una importante convocatoria de dirigentes políticos, autoridades locales, referentes de organizaciones sociales, Veteranos de Malvinas, militantes y vecinos.

"Casa Soberana es sede de la Unión Hockey del Sur, donde ya pasaron más de 2 mil jugadores y ahí también se desarrollan los cursos de arbitraje y planillero, entre otros. También funciona Radio Brújula, que tiene más de 7 años y continúa con su programación habitual, y además contamos con un un lugar de reuniones de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, filial Lomas de Zamora", detalló Lesci.

El espacio tiene una cuenta de Instagram donde irán publicando todos los detalles sobre el cronograma de actividades, charlas y propuestas que se desarrollarán en la sede. "Es un espacio para pelear por nuestra soberanía, nuestros derechos, los derechos de quien está al lado, por los laburantes, los excluidos y por nuestro suelo", remarcó Lesci.

Un espacio que reúne a instituciones y propuestas destacadas de Lomas de Zamora

En Casa Soberana funciona el estudio de Radio Brújula, que tiene más de 7 años de historia y una programación de lunes a domingo que se transmite por streaming a través de Youtube.

También está la sede de la Unión Hockey del Sur, que es la liga de hockey social con 11 años de trayectoria y que este año cuenta con 48 clubes de barrio, 2 zonas de torneo los sábados y 4 zonas de torneo los domingos.