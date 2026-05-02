Cuándo se estrena la nueva temporada de la serie Margarita en HBO Max

Margarita , la serie juvenil creada por Cris Morena que cobró que fue un furor en 2025 tanto en el streaming como en la pantalla de Telefe, regresa con una nueva temporada este lunes según lo confirmó la plataforma HBO Max.

En esta nueva entrega de la exitosa serie, la trama retoma la lucha de Margarita , junto a Fach y nuevos aliados, unidos para enfrentar a Delfina.

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La trama de esta segunda entrega promete elevar la vara del conflicto central. La historia nos mostrará la lucha de la joven protagonista, quien sumará fuerzas con Fach y otros compañeros que se irán incorporando al bando de los buenos.

¿El objetivo final? Derrotar de una vez por todas a la villana Delfina, en una disputa que mantendrá a la audiencia al borde del asiento.

El elenco de la nueva temporada de la serie

El elenco está encabezado por Mora Bianchi, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes, quienes regresan a sus personajes.

image Mora Bianchi, protagonista de la serie Margarita.

Sin embargo, la producción adelantó que para estos nuevos capítulos habrá incorporaciones de peso que prometen sacudir la estantería de la historia.

La ficción continuará apostando por la música incorporando canciones originales y nuevas versiones de temas vinculados al universo creativo de Cris Morena.