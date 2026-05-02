domingo 03 de mayo de 2026
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2 de mayo de 2026
Juicio.

El femicidio de Malena Soto en el hotel alojamiento de Ingeniero Budge: "Que pague por lo que hizo"

La madre de Malena Soto expresó su expectativa de justicia a horas de conocerse el fallo contra Enzo Chamorro, acusado del crimen ocurrido en enero de 2025.

Malena Soto, la joven asesinada en Ingeniero Budge.

Malena Soto, la joven asesinada en Ingeniero Budge.

A días del veredicto del juicio por el femicidio de Malena Soto, Andrea, la madre de la joven asesinada en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge puso en palabras el reclamo que sostiene desde el inicio del proceso judicial: “Que pague por lo que hizo”.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 4 de Lomas de Zamora dará a conocer su decisión el próximo miércoles 6 de mayo al mediodía, en el juicio contra Enzo Chamorro, exfutbolista de Camioneros, imputado por el crimen de su expareja.

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Durante los alegatos, el fiscal Hugo Carrión solicitó la pena de prisión perpetua al calificar el hecho como “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

La abogada de la familia de la víctima, Guillermina Payero, adhirió al pedido e incorporó el agravante de alevosía. Por su parte, la defensa de Chamorro insistió con la absolución.

Femicidio de Malena Soto
Familiares de la víctima reclamaron que el autor del femicidio sea condenado a perpetua.

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El femicidio de Malena Soto

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2025 cuando la víctima y el imputado ingresaron juntos al hotel alojamiento "Satélite", en Cosquín al 1800. Tras tres horas, Chamorro intentó salir con el pretexto de que había olvidado algo en el auto. La encargada se negó y él escapó saltando la pared del fondo.

Al entrar a la habitación, la empleada encontró a Malena Soto muerta, recostada sobre el inodoro, con un profundo corte en el cuello.

Tras los allanamientos en Fiorito sin resultados, los efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y la Comisaría de Budge dieron con Chamorro mientras caminaba cerca de unas canchas de fútbol en Lomas de Zamora, a donde había ido a jugar.

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