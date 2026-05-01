Empresario descuartizado: cuando empieza el juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba

El juicio del caso del empresario descuartizado ya tiene fecha.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora confirmó que el próximo 29 de junio arrancará el juicio por jurados en el que se decidirá la suerte de los tres acusados deL crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado encontrado en Ingeniero Budge en 2023.

En el banquillo estarán Maximiliano Pilepich , Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas . El debate será coordinado por el juez Juan Manuel Rial y la acusación estará a cargo de la fiscal Marcela Dimundo . El juicio se extenderá hasta el 10 de julio .

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Los tres llegan imputados por "homicidio triplemente agravado": con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas, con uso de arma de fuego. Doce ciudadanos deberán decidir si los acusados son culpables o inocentes. Luego, el juez Rial determinará la condena.

En la misma causa hay otros imputados que eligieron un debate común: Flavia Bomrad , Luis Contreras , Horacio Córdoba , Fernando Gastón Carrizo y Blanca Gladys Cristaldo , esta última sospechada de encubrimiento. Alguno de ellos analizan aceptar un juicio abreviado.

Fernando Pérez Algaba, el empresario que apareció descuartizado en Ingeniero Budge. Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado encontrado en Ingeniero Budge.

El crimen del empresario descuartizado

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez. Según la acusación, había ido a cobrar una deuda de 50 mil dólares que mantenía con Pilepich.

Recibió dos balazos. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado al arroyo de Ingeniero Budge. Una parte apareció dentro de una valija. Una joven trans que en principio fue imputada —porque el bolso era suyo— finalmente fue sobreseída.

Para los investigadores, Vargas y Pilepich ejecutaron el homicidio con la ayuda de otras personas. La hipótesis central es que el crimen buscó cancelar la deuda que "Lechuga" reclamaba.